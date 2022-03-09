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老工程師被迫升遷是常態？同行揭科技業「神秘現象」：必要之惡

聯合新聞網 / 綜合報導
科技業為高薪產業，不少民眾對其職場生態抱有好奇。示意圖／ingimage
科技業為高薪產業，不少民眾對其職場生態抱有好奇。示意圖／ingimage

科技業為高薪產業，不少民眾對其職場生態抱有好奇。一名網友就在PTT工作板上以題「大家怎麼看科技業升遷這件事？」的文章發問，疑惑在科技業升遷，「能力」是否為首要之重，還是仍受公司派系左右，意外引來同行揭露業界升遷的神秘現象。

原PO表示，在科技業若有人想轉管理職，沒意外都從課級開始往上爬，再來部、處、資深處長，當然上面還有如各事業群單位的大頭等等，但有人就是卡在「課」或「部」就上不去，因此疑惑在科技業升官，「是不是交際手腕、機運遠大於能力，派系手腕遠大於一切？」

對此，網友們表示能否升職還是端看「人際工程」，「捧對大頭才穩」、「當主管後想再往上升，看的不是多努力、能力有多強，而是你是不是自己人」、「通常會升管理職的能力都不是太好，只是因為靠著一張嘴獲得上頭的青睞而已」、「一線廠研發設計工程師會升到高位的，不管部門賺不賺錢，通常都是有一定能力、專業和跟對人」。

然而，也有同行揭露科技業被迫當主管的神秘現象，來為將來老年職場生活鋪路，「親眼看到老工程師被迫推上去當主管當到爆掉的」、「當主管很屎，但為50歲鋪路的必要之惡，50歲還當工程師很可怕 ...公司表現差首先拿老工程師開刀」、「該升不升就是被看破不想負責，你還能繼續紅？」、「我前公司就幾乎找不到40歲以上的技術職」。

不過，部分網友仍認為在科技業升為主管，所承擔的責任和薪水卻不成比例，「當主管真的很屎」、「當主管要扛的責任跟增加的薪水不成比例」、「爽當資深研發設計工程師就好，又不用負太多責任」、「覺得當主管不是升遷，是職位的轉換」。

科技業 工程師 職場 薪水 生態

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