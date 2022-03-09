28奈米產能緊張 傳網路設備製造商Wi-Fi晶片轉16奈米
集微網消息，業內人士透露，部分網絡設備製造商已決定在28nm製程產能緊張的情況下，採用16nm Wi-Fi晶片。
據《電子時報》報導，儘管零部件短缺出現了一些緩解跡象，但網絡設備的供應仍然緊張。網絡設備製造商承認近期地緣政治事件造成的複雜性，稱今年將有許多挑戰和不確定性需要克服。
網絡設備市場的參與者預計，零部件短缺問題將在2022年下半年得到改善。在製造Wi-Fi晶片時，他們中的許多人正在從28nm工藝轉向16nm工藝，以確保順利出貨。雖然一些公司認為採用16nm工藝將有助於緩解元件短缺，但也有一些公司表示還需要進一步觀察。與此同時，對5G、Wi-Fi、光纖、低軌道衛星和高速開關產品的晶片需求強勁。
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