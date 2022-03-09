北市企業徵工程師「月薪曝光」 網友瞪大眼驚呼：是美金嗎？

貨物運送無人機（Delivery Drone），顧名思義是一種用來運送貨物的無人機。當亞馬遜（Amazon）前執行長Jeff Bezos 在2013年宣布，Amazon將投入資本，研發如何在未來4～5年內完成無人機商品運送，掀起各界探討無人機運送貨物的熱潮。

2022-03-09 13:49