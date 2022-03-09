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北市企業徵工程師「月薪曝光」 網友瞪大眼驚呼：是美金嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
工程師因為具備會寫程式等專業技能，因此普遍被認為屬於高薪行業。 示意圖／ingimage
工程師因為具備會寫程式等專業技能，因此普遍被認為屬於高薪行業。 示意圖／ingimage

工程師因為具備會寫程式等專業技能，因此普遍被認為屬於高薪行業。不過，日前有網友貼出某家公司開出的助理工程師職缺，薪資待遇遭網友質疑「單位是美金嗎」，引發討論。

有網友在臉書粉專「純靠北工程師」貼出一張網路截圖照片，驚訝寫道「我誤會了什麼？」從照片可見，一家位於台北市的公司，想要徵「助理Linux軟／韌體工程師」，並且註明「月薪28,000元以上」。

徵才訊息曝光後，大票網友把目光聚焦在數目字28,000，留言說「這是找助理工程師還是工程師助理？」、「其實少了一個零」、「少一個0，誤植對吧？」、「哇！居然還是在台北，賺的都來不及花」、「奇文共賞」、「超慘！比做水電還不如」、「這些（程式語言）都會弄還跟你拿28K」。

有網友點出業界黑暗面，回覆原PO「你不做有別人要做」、「28K買得到的人才，為何要花280K？」有網友吐嘈說月薪的幣別單位「用美金計價差不多」、「單位是美金嗎？」、「就算28,000元是港幣也不能接受，還台幣呢」、「如果是美元，28,000美元換算下來，大約新台幣84萬元」。

事實上，2018年《就業服務法》部分條文修正過後，有明文規定若企業開出的職缺月薪未達4萬元，禁止寫「薪資面議」，必須公開揭示或者告知求職者薪資範圍，否則可處6萬以上、30萬以下罰鍰。

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