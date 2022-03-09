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技嘉今年全面啟動擴大徵才計畫 招募新一代生力軍

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
技嘉今年全面啟動擴大徵才計畫，大舉招募新一代生力軍。圖／技嘉提供
技嘉今年全面啟動擴大徵才計畫，大舉招募新一代生力軍。圖／技嘉提供

全球電腦硬體領導品牌技嘉（2376）今（9）日宣布將展開大規模徵才活動，預計開出包含研發、產品管理、整合行銷、業務、設計等眾多職缺，計畫延攬各界優秀人才加入。技嘉今年特別以「夢想抵嘉」的口號為號召，擴大向跨領域人才招手，並透過線上徵才說明會，讓廣大求職者們能更深入了解公司未來前景與職涯發展。

技嘉科技事業版圖佈局全球市場，產品線多樣化，從主機板、顯示卡等電腦硬體零組件，跨足筆電、電競螢幕等消費性電子產品。近年因元宇宙話題發酵，加上電競產業、區塊鏈及宅經濟的蓬勃發展，推動市場需求持續成長。2021年公司營收創歷史新高，年營收成長率更來到44.1%的高點。為了跟上公司近年快速成長的步伐，同時不斷尋求技術進步和人才接軌，技嘉於今年全面啟動擴大徵才計畫，大舉招募新一代生力軍。

技嘉科技正在成長的航道上全速前進，將以具競爭力的薪資福利，吸引人才加入，並且提供一個國際市場舞台，讓各領域菁英盡情發揮，在這裡擘劃充滿願景的夢想藍圖。

技嘉 徵才活動 電競

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