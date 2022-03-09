303大停電傳台積電「嚇得一身冷汗」 業內曝最大隱患

集微網消息，業內人士透露，台灣近期意外發生的大規模停電事件，讓代工廠們再次擔心，不僅夏季用電高峰季節會出現電力供應不足，而且還會出現更多的無預警停電。

據《電子時報》報導援引消息人士稱，台灣3月3日大規模停電，使得當地550萬戶家庭和企業電力供應中斷，雖然對半導體生產商幾乎沒有帶來影響，包括台積電在新竹科學園區、台灣科技園區運營的工廠，但他們幾乎“嚇得一身冷汗”。

在代工廠自動化物料輸送操作中，非常短暫的電力中斷也可能會導致晶圓廢料的巨大損失。由於可再生能源正處於發展的初期階段，在可預見的未來沒有其他解決方案，電力短缺和停電可能成為台灣的新常態。此外，地震或乾旱等不可抗力將給台積電、聯電、力積電和世界先進以及其他當地半導體供應鏈廠商的製造業務帶來巨大挑戰。

因疫情引發的半導體熱潮已持續了兩年多，但尚未冷卻下來，代工行業仍處於鼎盛時期。消息人士表示，台積電和當地同行共佔全球代工市場近70%的份額，但它們也面臨著日益增長的地緣政治風險，這給運營帶來了壓力。當地半導體供應鏈已經採取了防範電力限製和停電的措施。除了努力擴大備用發電能力，製造商還熱衷於增加可再生能源的購買，提高能源使用效率。

例如，台積電與奧斯特德簽署了一項為期20年的企業綠色電力購買協議(CPPA)，這是該公司迄今為止規模最大的一項可再生能源交易。該協議允許台積電從奧斯特德在台灣中部建造的920MW Greater Changhua 2b&4海上風電場獲得全部發電量。台積電已將新3nm晶圓廠的可再生能源採用率初步設定為20%，並將所有製造工廠和非生產設施採用的比例逐步提升至25%和100%，以實現其ESG(環境、社會、治理)目標。

然而，該消息人士稱，台積電的可再生能源利用率目前仍相對較低，停電和短缺等變數將困擾這家代工巨頭和其他半導體和電子製造商。

台積電目前是台灣最大的電力消費企業。據統計，該公司2020年用電量為160億千瓦時，佔台灣全年用電量2711億千瓦時的5.9%。消息人士稱，由於EUV光刻機的功耗是DUV光刻機的10倍以上，台積電一直在通過大數據分析積極尋找EUV光刻機的節能解決方案，但僅能將能源利用效率提高5%。

該消息人士強調，隨著台積電在台灣各大科技園區的產能擴張已經處於高速發展階段，該公司將很快安裝3nm/2nm EUV光刻機，這將消耗更多的電力，電力供應不足或不穩定將給公司帶來最大的生產風險。

另一方面，供應緊張也成為台灣半導體供應鏈的緊迫問題。儘管台積電和其他主要生產商繼續定期進行水運支持，實施節約用水和開發新的水資源，目前的水庫仍處於全水水平，消息人士繼續說，很難保証2021好幾個月的無雨天氣造成的缺水將不會在2022再次發生。

台灣擁有完整的產業集群、優質的人力資源和高性價比的生產優勢，但半導體產業鏈很難解決潛在的缺水、缺電和地震危機。由於目前還沒有明顯的電力供應改善跡象，而且新發電廠的建設還需要一段時間，因此，台積電等半導體行業的主要電力用戶很難確保充足的電力供應。

消息人士補充稱，從這個角度來看，儘管面臨各方強製執行海外擴張計劃的壓力，但台積電至少可以通過這些計劃分散生產風險。