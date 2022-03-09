IC設計公司求簽長約保產能 傳筆電客戶興趣不大

集微網消息，DIGITIMES報導，據業內人士透露，台灣的IC設計公司正努力與其筆記型電腦客戶達成長期供應協議，以支持其代工合作夥伴的訂單承諾。

消息人士稱，IC設計公司必須簽署長期產能利用協議，才能從代工合作夥伴那裡獲得足夠的產能供應，並且自2021年下半年起，他們已與客戶就可能需要的長期供應合約進行談判，以保持穩定的產能利用率。但筆記型品牌廠商或ODM似乎對簽訂長期合約興趣不大，更願意維持與IC供應商的現有合作模式。

消息人士稱，筆記型電腦客戶不願與IC設計公司簽訂長期協議並非空穴來風，因為終端市場前景仍不明朗，晶片短缺可能在2022年下半年開始緩解，並可能在2023年額外的代工產能開始上線後完全解決。不過，IC設計公司將繼續努力追求技術和質量升級以及高性價比的解決方案，以說服筆記型電腦客戶接受長期合作協議，從而確保他們長期穩定的晶片出貨量。

消息人士稱，越來越多的人猜測，筆記型電腦市場可能會受到全球經濟發展日益疲軟的影響，因此尚不清楚筆記型電腦應用是否會在2022年繼續推動IC供應商的增長。

消息人士稱，僅管筆記型電腦銷售前景不確定，但功能和規格升級將增加高端IC的出貨量，但如果IC設計人員不能以具有競爭力的價格和穩定的交付性能增加市場份額，這種增長可能會被抵消。