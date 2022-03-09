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宏碁旗下倚天酷碁 搶自行車商機

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
宏碁旗下子公司Acer Gadget倚天酷碁，今發表NOZA V智慧訓練台結合ROUVY AR採情境互動體驗式設計。宏碁/提供
宏碁旗下子公司Acer Gadget倚天酷碁，今發表NOZA V智慧訓練台結合ROUVY AR採情境互動體驗式設計。宏碁/提供

為期四天的2022年台北國際自行車展今（9）日開跑，宏碁（2353）旗下子公司Acer Gadget倚天酷碁以運動產品品牌Xplova參展，規劃「虛擬自行車鍛鍊」與「騎行衣著包款」雙展區，更同步發表高階自行車室內智慧訓練台「NOZA V」、全新產品線「電動滑板車」，以及自行車騎行衣著包款，大搶自行車周邊商機。

倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示，以科技帶動智慧生活風格是Acer Gadget倚天酷碁的發展基調，近年自行車戶外活動及室內運動商機發燒，隨著民眾對健康、運動愈來愈重視，Acer Gadget旗下運動產品品牌Xplova從自行車愛好者需求出發，以硬體優勢跨足軟體，持續調整周邊產品佈局策略，多元化發展讓產品跟上市場需求。

倚天酷碁指出，自行車室內智慧訓練台NOZA系列讓訓練不受疫情和氣候影響，NOZA S系列產品便在去年疫情嚴峻的環法自行車賽期間中銷量提升三倍，讓車手宅在家也能完成訓練與騎乘。最新發表的NOZA V是同系列中最高階的智慧訓練台，發揮Acer Gadget軟硬整合優勢，除了搭載「Xplova Workout App」可對訓練台進行韌體更新，同時也含括訓練計畫、騎行活動紀錄與串接功能，並能與官方合作夥伴「ROUVY」或搭配其他自行車訓練App，如ZWIFT、Kinomap或Strava FTMS等等，與全世界的車友一起線上訓練。

自行車 Acer

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