5G概念股財報亮眼 低接布局反彈契機

剛結束的2022世界行動通訊大會(Mobile World Congress, MWC)，本屆主題強調釋放5G連網無限可能，元大全球未來通訊(00861)成分股思科(Cisco)、三星(Samsung)和多家世界級重點業者，以最新產品揭示未來通訊發展風向，突顯5G概念股勢將持續受惠。而元大未來關鍵科技ETF(00876)成分股高通(Qualcomm)，推出安卓5G旗艦機所搭載的Snapdragon處理器，成為最大亮點。建議可把握近期因聯準會升息、俄烏衝突等議題而短線修正的拉回進場機會，布局直接參與5G明星企業的元大全球未來通訊(00861)、元大未來關鍵科技ETF(00876)。

2022世界行動通訊大會展示的技術圍繞在5G、AI、雲端、金融科技、物聯網與新創應用，可看到各家業者展示最新手機、筆電、沉浸式裝置等，甚至不乏6G、NFT的討論。根據MWC資訊，即將到來的2025年，5G使用率達全球三分之一人口，5G不只是更新的通訊世代協定而已，將深入多種醫學、航空、製造業各種應用場景，也能更個人化。充分說明5G為基礎的各式應用在疫情下更加蓬勃發展，隨著5G滲透率提升，預期頂尖業者商機大爆發。

以全球無線晶片與手機處理晶片領導廠高通為例，最新財報顯示其在手機、物聯網業務持續成長，營收獲利超乎預期，未來加速前進車聯網領域，不但財測超前，業績年增幅度還有機會上修。俗稱「高通稅」的專利授權，佔據高通約17%營收，也是高通能持續投入研發保持全球競爭優勢的底氣。

元大未來關鍵科技ETF(00876)研究團隊說明，通訊產業日新月異，進入的高技術門檻將引導產業朝贏家全拿、大者恆大發展，元大未來關鍵科技ETF成分股來自全球通訊產業龍頭，指數編製檢視5G營收比重，並輔以流動性、市值、股東權益報酬率考量，尤其特別關注成分股的研發費用比重，層層把關，以期能挑出與時俱進的通訊產業頂尖廠商，目前第一大成分股就是高通，其他還持有應用材料(Applied Materials)、台積電等世界級5G概念股，皆是一時之選。

元大未來關鍵科技ETF(00876)研究團隊表示，短期科技股雖然受到俄烏戰爭、聯準會升息影響，不過若回顧歷史，當代核心科技趨勢股的長期報酬凌駕其它產業，而有鑑於科技產業波動較大特質，建議分批佈局，逢低更可以考慮擇優布局，透過優質科技ETF參與科技業長期成長。