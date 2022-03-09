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慧榮科技 捐贈手術室麻醉臨床資訊系統暨設備

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
慧榮科技捐贈手術室麻醉臨床資訊系統暨設備，(左)新竹臺大分院余忠仁院長(右)慧榮科技總經理苟嘉章。攝影／公司提供。
慧榮科技捐贈手術室麻醉臨床資訊系統暨設備，(左)新竹臺大分院余忠仁院長(右)慧榮科技總經理苟嘉章。攝影／公司提供。

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技(NasdaqGS: SIMO)今日表示，協助新竹臺大分院新竹醫院完成手術室麻醉臨床資訊全面電子化的建置工程，捐贈「手術室麻醉臨床資訊系統暨設備」；該智慧醫療輔助系統是以整合性電子麻醉紀錄為核心，讓手術中的麻醉醫護團隊能夠更加專注於手術病人的持續性監測，確保手術安全。

慧榮科技總經理苟嘉章指出，智慧醫療趨勢帶動大量的資料儲存、處理和分析需求，打造更高效能、高可用性和更具彈性的IT基礎架構也成為各醫療院所的重要目標；慧榮長期深耕智慧醫療領域，公司的嵌入式儲存解決方案和嵌入式圖形顯示晶片已被廣泛設計於醫療設備使用，軟體定義儲存產品也成功為多家醫療院所打造最先進的分散式儲存系統。

苟嘉章強調，很高興能有這個機會協助新竹台大分院建置這套先進的智慧醫療輔助系統，希望藉由智慧醫療減輕醫護人員工作負擔、提升醫療品質，同時造福地方民眾。

據悉，這項系統也能夠串連醫院系統，包括檢驗、影像、藥劑、護理等各項電子病歷資料，其應用範圍包括手術前風險評估、手術後訪視追蹤以及相關藥物醫材、品質管理及預後研究資料庫的建置等，未來將能夠提升手術麻醉醫療品質，嘉惠新竹臺大分院需要接受手術的病患。

新竹臺大分院院長余忠仁也說，手術麻醉安全一直是病人安全工作最重要的一個部分，麻醉記錄完成電子化，這對我們同仁的工作流程，必然有所改善，醫療的品質也會更加提升；手術麻醉紀錄的病歷電子化一直是醫院資訊系統最困難的一個部分，感謝慧榮科技的支持。

新竹臺大分院麻醉部主任醫師洪明輝則說，手術中的麻醉紀錄是醫療病歷中資訊密度最大的紀錄之一，透過這套資訊系統，手術患者的各項生命徵象可以自動連續性的被收集記錄，相關的藥物、醫材和處置記錄也能夠透過簡易的操作程序來完成，讓麻醉醫護團隊能夠更心無旁騖地專注在病人的麻醉照護上，這樣設備流程的改變，能減緩同仁的工作負擔，更可以專注在病人的麻醉照顧，守護手術安全。

麻醉護理師輸入麻醉照護紀錄。攝影／公司提供。
麻醉護理師輸入麻醉照護紀錄。攝影／公司提供。
慧榮科技捐贈手術室麻醉臨床資訊系統暨設備，(左)新竹臺大分院余忠仁院長(右)慧榮科技總經理苟嘉章。攝影／公司提供。
慧榮科技捐贈手術室麻醉臨床資訊系統暨設備，(左)新竹臺大分院余忠仁院長(右)慧榮科技總經理苟嘉章。攝影／公司提供。

手術 電子病歷 醫護人員

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