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陸廠三安光電 獲國際重要客戶Mini LED芯片採購訂單

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

近期以來市場持續傳出，中國大陸LED廠三安光電打入蘋果的Mini LED供應鏈的消息，今（9）日三安光電公告，該公司確實持續收到國際單一重要大客戶Mini LED芯片採購訂單，金額超1.7億元（人民幣），目前持續出貨中。

陸廠去年積極進入Mini LED供應鏈，先前市場就持續傳出，LED廠三安光電已切入蘋果的入Mini LED供應鏈，消息在尚未獲得證實下，已先衝擊台灣Mini LED相關個股，其中，富采（3714）明顯出現法人賣壓，股價也出現較大修正。

而先前的針對先前的市場傳言，今日三安光電公告，該公司自2022年初以來，持續收到國際單一重要大客戶Mini LED芯片採購訂單，金額超1.7億元，其中2022年1至2月已完成交付金額約1億元，剩餘金額將在3月份內交付客戶。三安光電表示，公司已就客戶需求的產品組織產能積極生產，以滿足客戶3月份的芯片需求。

另外，三安光電公告中也同時指出，該公司濾波器產品已被國際重要客戶智能手機認證通過，並透過ODM廠採購該公司濾波器產品，也使得濾波器產品正式進入智能手機供應鏈。

對此公告，國內LED業者指出，雖然公告中未指明「國際單一重要大客戶」為何，但應該就是蘋果，但應該切入供應鏈初期，同時也是第二供應商角色，所以，目前出貨金額仍不大，後續三安在蘋果Mini LED的供貨變化值得留意。

LED Mini LED 光電

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