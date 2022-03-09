蘋果推出M1 Ultra晶片 台廠兩大指標廠沾光

蘋果3月9日召開春季新品發表會，備受關注的是此次發表的Apple Silicon系列M1 Ultra晶片，採用多晶片封裝，法人預期依據相關架構與長期配合夥伴來看，台廠兩大指標龍頭廠台積電（2330）、欣興（3037）最直接受惠於蘋果晶片升級。

M1 Ultra晶片資料顯示，採5奈米家族製程，透過UltraFusion封裝架構，因銜接兩顆晶片面積約為M1 Max兩倍，因此預估所用載板面積也將較M1 Max放大，法人預期，相關架構為台積電操刀的5奈米增強版且搭配客戶所需客製化先進封裝，晶片面積放大帶動載板面積同步擴大，將有利於蘋果M1系列晶片主要載板供應商欣興。

依據蘋果介紹，M1 Ultra採用蘋果自訂封裝架構UltraFusion連接兩顆M1 Max裸晶，該創新UltraFusion採用矽中介板連接晶片，可同時傳遞超過10,000個訊號，提供每秒2.5TB的超低延遲和處理器間頻寬，是業界頂尖多晶片互連技術頻寬的4倍以上，使得M1 Ultra可以有效運作，並被軟體視為單一晶片，開發人員因此無須重寫程式碼就能充分發揮其性能，可說是創舉同時也更節能。

依據此次會中發表還有Apple TV+新服務、綠色iPhone13、新款iPhone SE、iPad Air 2022、Mac Studio、Studio Display等新硬體；其中iPhone SE為平價機種，雖規格升級有限但新品推出將可帶動主板、軟板等相關供應鏈如華通（2313）、欣興、臻鼎-KY（4958）與台郡（6269）淡季營收表現。