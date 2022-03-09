從太空到地表 6G時代改變你我生活的什麼？

Tesla創辦人馬斯克的衛星公司SpaceX推出衛星連網服務星鏈計畫（Starlink Project），在去年正式上路，亞馬遜旗下衛星子公司Kuiper Systems宣布將在今年發射兩枚通訊衛星，且未來要以3236顆衛星建構類似星鏈計畫的連網服務。

台灣太空中心也在今年初宣布啟動低軌衛星發展計畫，希望藉由衛星通訊計畫帶動台灣的衛星供應鏈的發展，從高科技龍頭企業到台灣政府，低軌通訊衛星逐漸成為通訊產業的明日之星，但這對6G網路甚至一般民眾的日常生活有什麼關聯呢？

隨著聯網技術發展，6G是「以5G網路為基礎再加上衛星」的新連結技術，持續擴充頻譜及網路覆蓋範圍，同時因為數位轉型、雲端運算、邊緣運算等技術更加成熟，讓數據運算可在靠近消費者的位置處理，進而大幅降低網路延遲。

過去多為政府管控的衛星頻段，開放民營後隨著網路需求爆發讓低軌衛星服務越加普及，讓未來的6G網路將從過去多半僅是電信業者之間的網路頻段相連，升級為電信業者、區域專網、再加上衛星業者的網路服務，讓多樣性的電波頻段之間彼此互連。

從2G的GPRS技術開始讓無線網路走入人們的視野，3G的CDMA技術讓更多人開始使用智慧型手機，4G網路技術由WiMax和LTE兩種技術應用帶領加速，不僅推動智慧型手機的普及行動網路服務盛行，也逐漸實現萬物聯網的目標，5G網路則有更成熟的LTE技術、毫米波、及6GHz以下頻段，讓人們有快速且更加穩定的網路品質，讓遠距工作、網課學習、以及沈浸式遊戲體驗等需要耗費巨量運算的服務變得不再遙不可及。

5G＋衛星，6G時代你我肉體都能連網？

為因應6G網路的多樣化網路電波能相互連結，除了電信業者之外，網路、晶片、衛星等行業的供應鏈業者，透過組成O-RAN Alliance（開放式無線存取網路聯盟）、Open Grid Alliance（開放式網格聯盟），希望在制定6G網路規格之際能以「開放且開源」的規格與架構，降低網網相連的門檻。

開放式網格聯盟創始成員VMWare就表示，希望能透過單一的規格架構讓來自物聯網中的裝置、專網、電信、衛星等等的網路存取能輕易地彼此介接，甚至希望若是未來在人類、動物的身上也植入通訊晶片，也能夠成為網路節點中的一環。

且穩定的連線品質，不僅可支持需要巨量數據運算的服務，例如元宇宙場景、擴增實境的沈浸式體驗，其覆蓋地區從太空到地面、沙漠到海洋將更加廣闊且縝密。

此外，也由於6G網路有包含衛星網路，讓原本僅在地球表面的網路相連，晉升為太空衛星至地球基地台的連結，因而從空中擴大了訊號的覆蓋範圍，對於偏遠、難以到達、或搭建基地台費用高昂的地區，例如沙漠、極地、郵輪這類環境，都將同樣享有快速穩定的網路品質。

相同地，也因為全球6G網路相連後的大網越來越密集，數據與網路頻段的需求也越來越多且複雜，因此6G世代更加要求網路的自動化運行，全球萬物自動化連網的願景。

舉例來說，在6G時代若是遇到跨年、演唱會因為參與者眾而突然需要爆量的聯網需求，網路架構中的人工智慧運算接收到了大量聯網的需求，系統就會透過即時協作，自動的調配網路資源至所需要的地區，讓網路資源的調度與彈性能被最大化的運用，甚至藉由軟體根據需求過擴充網路容量，進而改變了以電信商硬體為主的技術解決方案，也就是目前透過人工決策加派訊號車至現場來滿足用戶網路需求的作法。

6G網路時代將各種網路系統織成一張縝密的網，模糊了真實與虛擬生活的界線，讓更多人的生活重心轉移至元宇宙的沈浸式虛擬場景中，完成工作、學習、遊戲、社交、購物等活動，距離真正進入6G網路大約還有10年的時間，網路應用迭代快速又變化萬千，總在不知不覺中就改變了人們的生活，但說到底「科技來自於人性」，從人的需求出發，滿足人的需求，才是科技日新月異的真義。