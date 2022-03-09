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台股重返萬七 台積電早盤最高漲10元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

俄烏戰爭持續膠著，美股持續下跌，今（9）日台股跌深反彈，大漲逾200點，收復萬七大關。台積電（2330）早盤最高上漲10元，價位為573元，聯發科（2454）最高上漲13元，價位為976元。

儘管美國宣布禁止俄羅斯石油、天然氣與能源進口，美股跌幅收斂，道瓊工業指數下跌184.74點，跌幅0.56%；那斯達克指數下跌35.41點，跌幅0.28%。

台積電ADR止跌回升，站回100美元大關，收在100美元，上漲0.71美元，漲幅約0.72%。台積電今天股價同步展開反彈，早盤最高達573元，上漲10元，市值增加至14.86兆元，貢獻大盤指數約90點。

千金股表現亮眼，力旺（3529）最高漲105元，價位在1790元，漲幅逾5%，其他如股后信驊（5274）、瑞譜-KY（4966）及祥碩（5269）亦有3%的漲幅。

台積電 美股

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