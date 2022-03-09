蘋果春季發表會新品齊發 台積電、鴻海等供應鏈受惠

蘋果春季發表會在今（9）日凌晨登場，發表產品包括iPhone SE（第三代），iPad Air（第五代），Mac Studio（桌機），Studio Display（外接螢幕）等硬體產品，以及升級後的自研晶片M1 Ultra，並推出兩款新色，分別為綠色的iPhone13與松嶺青色（墨綠）的iPhone13 Pro。

台新投顧指出，在iPhone SE方面，為一款4.7吋的平價5G iPhone，搭載與iPhone 13相同的A15晶片，具備更佳的電池續航力，並支援無線充電與快速充電。提供64/128/256 GB三種規格，午夜色、星光色和紅色等三種顏色，售價為429美元起，價格略高於前一代發表時的399美元。預計於3月11日開放預購，3月18日正式發售。

iPad Air（第五代）方面，支援5G，搭載M1晶片，新增「人物居中」功能於1,200萬畫素的前置鏡頭，採全螢幕設計，配備Liquid Retina顯示器，以及Touch ID，與前一代iPad Air相比，8核心CPU的效能提升最高達60%，8核心GPU的繪圖效能最高提升達2倍。提供64/256GB兩種規格，以及太空灰色、星光色、粉紅色、紫色及藍色等五種顏色，售價為599美元起。預計於3月11日開放預購，3月18日正式發售。

Mac Studio（桌機）方面，外殼面積僅7.7吋，高度為3.7吋，高於Mac Mini，多出的高度大部分用於新的散熱設計。受惠晶片的高效率，以及創新的散熱設計，即使在最繁重的工作狀態下，亦不會發出太大聲響。提供128GB統一記憶體規格，可搭配最大8TB的7.2GB/s SSD。

售價方面，配備M1 Max晶片版本定價為1,999美元起，配備M1 Ultra晶片版本定價為3,999美元起，預計於3月18日正式發售。M1 Ultra晶片方面，採用自訂封裝架構UltraFusion連接兩顆M1 Max裸晶，避免直接用主機板連接兩顆晶片，此架構可降低延遲，提高頻寬，以及降低耗能。配備20核心CPU，包含16個高性能核心，以及4個高節能核心，比同功率範圍內最快的16核心桌上型PC晶片高出90%的多執行緒性能。搭載64核心GPU，性能為M1晶片的8倍。

台新投顧表示，看好平價的5G iPhone SE能進一步搶占中低階手機市場市占率，M1 Ultra相關產品則可望受高階用戶歡迎，相關個股有望受惠，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、欣興（3037）等供應鏈。