群聯通過 ISO 26262 車用功能安全設計流程認證

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務領導廠商群聯 (8299) 今(8)日 宣布通過 ISO 26262 車用功能安全設計流程認證，助力群聯大舉進軍車用儲存市場。

群聯表示，車用儲存市場一直是NAND儲存產業的一大成長動能。根據市調機構資料，目前全球每年的汽車 銷售總量介於7,000萬至9,000萬台左右 (因疫情與車用晶片短缺有所浮動差異)，雖然目前車輛 所使用的NAND 儲存裝置很多，但依舊以小容量的應用為主，包含汽車導航、行車紀錄器、數位 電子儀表板、電子中控台、影音設備等。

然而，這樣的趨勢將在行車輔助系統以及自駕車的發 展下有所改變。根據全球最大的車用記憶體原廠資料以及全球知名車廠數據，未來 10 年內，每 台車所需要的 NAND 儲存容量將上升至 1TB 至 4TB;換言之，車用儲存市場將是 NAND 儲存產業 的一大成長動能機會。群聯電子不僅沒有缺席，而且已經默默耕耘車用儲存市場超過 10 年以上， 目前群聯更是全球最大的車用 eMMC 控制晶片供應商。

也因此，群聯持續積極佈局車用儲存控制晶片研發，目前已有完整車用儲存方案，包含 eMMC、 BGA SSD、UFS、以及 SD/microSD 等，為全球最完整的車用儲存方案供應商，不僅產品完整通過AEC-Q100認證、韌體設計導入 Automotive SPICE 流程、製造廠商通過 IATF16949 認證。

輔導群聯通過 ISO 26262 的 SGS 集團台灣副總裁郭耀文表示，功能安全受到國際大廠的重視 並嚴謹要求供應鏈導入，使其管理流程上在系統應用需有更高的嚴謹性，ISO 26262 的導入與 驗證更是車用供應鏈不可或缺的活動之一，使半導體產業於產品開發者主動評估自身製程中哪 些環節應特別加強或加嚴測試，提升產品的安全及可靠度。SGS 台灣致力在協助客戶產業升 級，提供技術研討、可靠度驗證、安全驗證及各類檢測服務，與供應鏈一同進步成長、提升價 值，進而拓展國際車用電子市場。

群聯執行長潘健成說明，車用儲存市場一直是群聯長期耕耘的領域。由於車用市場的特殊 性，包含客戶驗證時間特別長 (1~2年以上)、需要長期供貨 (10年以上)、需要極高的產品穩 定度 (目標 DPPM 0，產品使用期間不能出錯) 等，因此群聯需要從設計層面就要開始從車用的 角度開始規劃，確保群聯的車用儲存方案能滿足全球車廠客戶的需求。

此外，群聯還設計出一 套安全防護機制，讓群聯的車用儲存產品可以偵測並主動通知車載系統即 將發生的故障失效，以達到安全防護駕駛者的目的。

潘健成接著強調，打造全球最可靠且最完整的車用儲存方案，一直是群聯長期追求的目標。透過群聯強大的研發量能以及客製化能力，群聯將致力滿足全球車用儲存客戶的需求，共同迎接自駕車與電動車時代的來臨。