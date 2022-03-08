快訊

美國將全面禁止俄國能源進口？外媒曝：拜登最快於今日宣布

傳美方又建議我蓋第二座長程預警雷達 空軍回應了

群聯通過 ISO 26262 車用功能安全設計流程認證

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
SGS 集團台灣副總裁郭耀文（左）頒發ISO 26262 車用功能安全設計流程證書給群聯董事長潘健成（右）。圖／群聯提供
SGS 集團台灣副總裁郭耀文（左）頒發ISO 26262 車用功能安全設計流程證書給群聯董事長潘健成（右）。圖／群聯提供

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務領導廠商群聯 (8299) 今(8)日 宣布通過 ISO 26262 車用功能安全設計流程認證，助力群聯大舉進軍車用儲存市場。

群聯表示，車用儲存市場一直是NAND儲存產業的一大成長動能。根據市調機構資料，目前全球每年的汽車 銷售總量介於7,000萬至9,000萬台左右 (因疫情與車用晶片短缺有所浮動差異)，雖然目前車輛 所使用的NAND 儲存裝置很多，但依舊以小容量的應用為主，包含汽車導航、行車紀錄器、數位 電子儀表板、電子中控台、影音設備等。

然而，這樣的趨勢將在行車輔助系統以及自駕車的發 展下有所改變。根據全球最大的車用記憶體原廠資料以及全球知名車廠數據，未來 10 年內，每 台車所需要的 NAND 儲存容量將上升至 1TB 至 4TB;換言之，車用儲存市場將是 NAND 儲存產業 的一大成長動能機會。群聯電子不僅沒有缺席，而且已經默默耕耘車用儲存市場超過 10 年以上， 目前群聯更是全球最大的車用 eMMC 控制晶片供應商。

也因此，群聯持續積極佈局車用儲存控制晶片研發，目前已有完整車用儲存方案，包含 eMMC、 BGA SSD、UFS、以及 SD/microSD 等，為全球最完整的車用儲存方案供應商，不僅產品完整通過AEC-Q100認證、韌體設計導入 Automotive SPICE 流程、製造廠商通過 IATF16949 認證。

輔導群聯通過 ISO 26262 的 SGS 集團台灣副總裁郭耀文表示，功能安全受到國際大廠的重視 並嚴謹要求供應鏈導入，使其管理流程上在系統應用需有更高的嚴謹性，ISO 26262 的導入與 驗證更是車用供應鏈不可或缺的活動之一，使半導體產業於產品開發者主動評估自身製程中哪 些環節應特別加強或加嚴測試，提升產品的安全及可靠度。SGS 台灣致力在協助客戶產業升 級，提供技術研討、可靠度驗證、安全驗證及各類檢測服務，與供應鏈一同進步成長、提升價 值，進而拓展國際車用電子市場。

群聯執行長潘健成說明，車用儲存市場一直是群聯長期耕耘的領域。由於車用市場的特殊 性，包含客戶驗證時間特別長 (1~2年以上)、需要長期供貨 (10年以上)、需要極高的產品穩 定度 (目標 DPPM 0，產品使用期間不能出錯) 等，因此群聯需要從設計層面就要開始從車用的 角度開始規劃，確保群聯的車用儲存方案能滿足全球車廠客戶的需求。

此外，群聯還設計出一 套安全防護機制，讓群聯的車用儲存產品可以偵測並主動通知車載系統即 將發生的故障失效，以達到安全防護駕駛者的目的。

潘健成接著強調，打造全球最可靠且最完整的車用儲存方案，一直是群聯長期追求的目標。透過群聯強大的研發量能以及客製化能力，群聯將致力滿足全球車用儲存客戶的需求，共同迎接自駕車與電動車時代的來臨。

群聯 控制晶片

延伸閱讀

全民權證／群聯 可操作價平

大陸長鑫DRAM量產 大摩認將威脅台廠

盛群、群聯 四檔有錢景

群聯、威剛 四檔帶勁

相關新聞

台鋼派董事、獨董請辭 光洋科經營權之爭落幕

台灣鋼鐵、玉璟及吳美慧等台鋼派的光洋科董事和獨立董事今天請辭，光洋科經營權之爭戲碼落幕

600元以下的台積電 閉著眼都可買？看衰護國神山的外資得搞懂這3件事

俄烏戰火持續延燒，作為惰性氣體「氖氣」生產大國的烏克蘭，在氖氣供給上，是否會因此受阻？甚至對全球半導體供應鏈，造成負面影響？已成為投資人高度關注的焦點。

女性創業家不容易 6人分享成功秘訣

女力出頭天！科技部台灣科技新創基地TTA 8日邀請顧德諮詢有限公司總經理顧曼芹、玩美科技創辦人暨總經理張華禎、巨生生醫創辦人暨董事長王先知...

業內消息稱 聯電將提高三星新合約報價

據IC設計公司的消息人士透露，聯電已成功與三星電子就一項新的長期協議(LTA)達成了更高的報價。

快評／兩年疫情風暴擊不倒發哥！超強營運成績背後的祕訣

聯發科（2454）由5G晶片帶動氣勢，加上4G晶片業務穩定，在全球手機晶片市場展現王者之風。聯發科在這兩年疫情風暴下，營運逆勢繳出漂亮成績單，背後撐腰的晶圓代工廠台積電（2330）功不可沒。

訂單可見度不明朗 傳日月光等減緩引線鍵合產能擴張

集微網消息，業內消息人士稱，由於2022年第二季度後消費IC加工訂單的可見性不明朗，中國台灣的封測廠正在放緩其邏輯IC引線鍵合產能擴張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。