Aruba發表新常態網路技術趨勢預測

國際網通品牌廠商Aruba母公司Hewlett Packard Enterprise（HPE）今天發表2022五大新常態下的網路技術趨勢預測，針對混合辦公環境與資料中心的新型態網路需求與服務模式提供解決方案，呼籲企業及早部署，以應變新常態下的網路連線與資安架構。

根據IDC於2022年初發表的一項調查顯示，由於2020年對數位轉型的投資，亞洲企業在營運效率、顧客滿意度與降低業務風險等面向大有斬獲，且有76%的企業表示擁有針對業務彈性與加速數位化的策略，彰顯亞洲企業為未來準備的決心與承諾。

台灣市場在半導體及出口產業的強勁帶動下，根據行政院主計處於年初發表的統計顯示，台灣2021年經濟成長率達到6.45%。2022年各產業在經過數位轉型的加速改造後，亦將各自開創新局。

Aruba台灣區總經理蔡政修表示，因疫情帶動供應鏈重組，在營運不中斷的考量下，製造產業對跨國網路的管理及資訊安全的管控將更加重視。零售業亦進入多元的「全通路」的時代，如何讓網路基建跟上展店速度以有效整合線上與線下銷售資訊，提供顧客一致的購物體驗，儼然成重要課題，確保各種工作型態下隨時隨地的連網與安全需求已成為企業應變新常態變革最重要的兩大要素。

Aruba表示，因應趨勢，推出全新Aruba EdgeConnect Microbranch解決方案，助力企業佈建新常態影響下所帶動的微型分支機構網路需求，只需利用單一AP 即可為遠距辦公的同仁提供安全又一致的工作體驗，且完全不需要額外的閘道、代理程式或硬體設備。

此外，Aruba宣布，推出專為資料中心打造的Aruba CX 10000系列交換器，將零信任網路架構深入並擴展到資料中心和網路伺服器邊緣，提供東西向流量控制服務，效能可達800G，大幅擴展並加強關鍵應用與工作負載的安全性。

Aruba也預測未來五大網路趨勢，包含機器對機器通訊量持續攀升，2025 年全球物聯網裝置數量與人的比例將達到 10比1，混合式工作型態將推動以AI自動化為基礎「微型分支」崛起，「服務」價值的提升，將推動基礎架構消費模式如網路即服務（NaaS）需求的逐步成長，安全存取服務邊緣（SASE） 發展出中小企業及大型企業兩個明顯不同的走向。

此外，Aruba也認為，WiFi 6E 的轉換將在2022年全面啟動，研究報告指出，全球WiFi 6 市場將以73.8%的年複合成長率（CAGR）持續成長，並在2028年達到1,054億美元。此之，由於WiFi 6E可以額外的新頻段提供高容量，同時保有向前相容性，因此WiFi 6、6E的轉換將在2022年全面啟動。