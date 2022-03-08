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女性創業家不容易 6人分享成功秘訣

台灣醒報 / 記者竇興韻╱台北報導
巨生生醫創辦人暨總經理王先知(中)指出，有實力就有信心，有信心才有膽量能樂觀走下去。圖／直播截圖
巨生生醫創辦人暨總經理王先知(中)指出，有實力就有信心，有信心才有膽量能樂觀走下去。圖／直播截圖

女力出頭天！科技部台灣科技新創基地TTA 8日邀請顧德諮詢有限公司總經理顧曼芹、玩美科技創辦人暨總經理張華禎、巨生生醫創辦人暨董事長王先知、豐趣科技創辦人暨總經理裘以嘉、先勁智能共同創辦人暨執行長王毓棻以及金箍棒智慧物業創辦人暨執行長田智娟等6位新創經營者舉行座談會，分享成功祕訣。

女性經營者超越美國

科技部部長吳政忠致詞對在場6位女性領導人表示肯定，他提到，科技部TTA培育的新創團隊中女性經營者占比約17%，對比美國的14%，顯見臺灣女性創業及企業經營力非常優秀。本次活動由科技部次長陳宗權擔任主持人，對6位不同產業的女性創業家進行提問。

顧德諮詢的總經理顧曼芹說，會走向科學家這條路是在高中時期受到生物老師的啟發，但在美國留學期間則更加確立了自己在藥學方面興趣，回想過往從基層到上市公司董事長的企業家歷程，鼓勵女性找到自己真正有興趣的發展方向並向持續深化精進。

玩美移動創辦人暨總經理張華禎第一次創業打造的訊連科技已成為台灣少數成功上市的軟體企業，仍願意跳脫舒適圈二次創業創辦玩美移動，她面帶欣慰表示，軟體技術設計核心深耕台灣，證明了台灣科技能力很強。

保有自己的時間

巨生生醫創辦人暨總經理王先知也分享，她在58歲的熟齡脫離舒適圈創業，不曾因為自己是女性而給自己設立框架，有實力就有信心，有信心才有膽量能樂觀走下去，她認為，就算被廠商拒絕也能從中得益，勇敢大幅翻轉固有的流程，發現自己產品的亮點並包裝，後續就成功得到創投資金。

豐趣科技創辦人暨總經理裘以嘉則分享自己開始創業後哭了一年，因為喪失對自己的信心，但現在回頭看很為自己感到驕傲，她提醒創業家，情緒不能壓抑，也要保有自己的時間，問題絕對不是只有你一個人遇到，所以不要羞於求助。

對強項有信心

TTA新創先勁智能創辦人暨執行長王毓棻則分享，在以男性主導的創投圈中，以亞洲女性執行長進行募資是相對艱鉅的挑戰，但她也發現，表達、溝通與對細節的要求是女性的強項，擔當起跨領域的橋樑是非常好的優勢。

TTA新創金箍棒智慧物業管理創辦人田智娟指出，擁有上千家房地產的客戶屋務細項繁瑣，於是看到垂直產業整合的契機，便創業開發租房軟體協助進行管理整合。談到與丈夫共同創業，彼此多年的房地產經驗也讓雙方有更多共同話題，對公司的營運方向及目標都有相同的共識，成為彼此的神隊友。

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