業內消息稱 聯電將提高三星新合約報價

集微網消息，據IC設計公司的消息人士透露，聯電已成功與三星電子就一項新的長期協議(LTA)達成了更高的報價。



據digitimes報導，聯電將採用28nm為三星製造圖像信號處理器和OLED顯示敺動器IC，新LTA將於今年第二季度正式生效。

消息人士指出，聯電已經看到三星的訂單能見度延長到2025年及以後。

“在過去五個季度，聯電的報價連續大幅上調，但聯電在今年第一季度上調非長期協議報價的速度有所放緩。”消息人士說道。

據了解，由於市場對22/28納米製程需求前景強勁，聯電正在擴建其Fab 12A 的六期工廠的產能。另外，聯電於2月底宣佈將在新加坡Fab12i廠區擴建一座嶄新的先進晶圓廠，新廠第一期的月產能規劃為30,000片晶圓，預計於2024年底開始量產。