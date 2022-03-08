合晶2月業績旺 下半年還有漲價風聲
半導體矽晶圓廠合晶（6182）於8日公布2月業績，雖然呈現小幅月減，但締造史上最旺2月，也是單月歷史第三高水準。
合晶2月合併營收為9.9億元，月減2.8％、年增39.2％，累計前兩月合併營收為20.1億元，年增36.6％。
合晶1月已調升新承接8吋與更小尺寸的矽晶圓報價，漲幅達雙位數百分比，下半年還有持續漲價的風聲。法人估計，該公司本季業績有望挑戰季增一成，第2季營收表現還有機會持續升溫，下半年展望也偏向樂觀，今年整體業績看增三成以上。但對於前述營運預估，合晶不予置評。
合晶8吋矽晶圓主要在龍潭廠生產，接下來還有擴產規畫，大陸鄭州廠原本12吋月產能約1萬片，預計最快今年下半可逐步增為2萬片。
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