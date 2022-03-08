聯合再生2月營收15.4億元 年增125.6%

本因新冠肺炎疫情中止的各國運動賽事，因採無觀眾的方式而得以復賽，丹麥的足球隊「奧胡斯GF」，在球場周圍設置巨大的螢幕，並設定Zoom會議，讓1萬名球迷可以線上參加，隔著螢幕為球隊加油。球隊還設置了Zoom專屬的管理員，當發現球迷有不當的言語和行為時，就會將球迷強制登出。作為遠距觀賽的新形式，受到矚目。

2022-03-08 10:40