聯合再生2月營收15.4億元 年增125.6%
聯合再生能源（3576）今（8）日公告2月合併營收為15.4億元，月增3.9%，年增125.6%，營收成長主因國內外需求穩定成長，客戶拉貨力道強勁，模組出貨量持續提升。
聯合再生累計前二月合併營收為30.3億元，年增97%，主要原因是新冠疫情逐漸趨緩，海外需求復甦，持續深耕海外市場策略奏效，海外營收增加。
另外，國內系統去年受到原物料價格飆漲影響，整體安裝量不如預期，許多太陽能案場建置遞延到今年；且今年台灣躉售費率為一年兩期制，上半年躉售費率略高於下半年，因此台灣需求強勁，客戶積極拉貨，模組出現供不應求的狀況。
聯合再生表示，台灣政府目前積極推動能源轉型，目標2050年淨零碳排，但是經過數次大規模停電後，越發凸顯綠能重要性，台灣太陽能建置量目標在2025年須達成20GW，至2021年12月太陽能累積安裝量為7.7GW，距政府目標尚有相當距離。
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