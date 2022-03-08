華碩Zenbook打造航太級夢幻筆電 今正式上市
華碩（2357）為紀念首台華碩筆電P6300上太空25年，今（8）日宣布ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition上市，從外包裝到筆電機身皆採獨特太空主題，零重力鈦色外觀令人耳目一新，機身上的神祕符碼設計，蘊藏多個彩蛋等待解碼。通過美國太空系統司令部標準(SMC-S-016A)，運行時可承受極端溫度與劇烈振動，符合航太級耐用性。
此筆電上蓋配備3.5吋OLED智慧螢幕ZenVision，能顯示自訂訊息和動畫，打造宇宙未來風格。精緻的長型配件盒可收納充電器，並作為筆電架使用，落實環保、物盡其用。
搭載第12代Intel® Core™ i7 H系列處理器、Intel® Iris Xe顯示晶片、16 GB記憶體、1TB PCIe® 4.0 x 4 SSD儲存空間及Intel WiFi 6E高速連線，效能出色非凡。配備16:10 2.8K OLED HDR觸控螢幕，通過PANTONE®與德國萊因護眼認證，擁有DisplayHDR™ True Black 500、100% DCI-P3色域，視覺栩栩如生；震撼的Dolby Atmos全景聲與Harmon Kardon音響，聲色如臨實境。ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition太空紀念版，建議售價53,900元。
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