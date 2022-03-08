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訂單可見度不明朗 傳日月光等減緩引線鍵合產能擴張

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圖源：電子時報

集微網消息，業內消息人士稱，由於2022年第二季度後消費IC加工訂單的可見性不明朗，台灣的封測廠正在放緩其邏輯IC引線鍵合產能擴張。

據《電子時報》報道，該人士表示，包括日月光、力成科技、超豐電子、華泰電子在內的封測廠將在未來幾個月繼續擴大引線鍵合產能，但將以一種比以往更加謹慎的方式。

以超豐電子為例，該公司預計今年上半年將完成其在台灣新建引線鍵合工廠30%產能的設備安裝，其餘70%產能將暫時擱置，直到更明確的訂單要求進一步擴大產能。

日月光將於2022年將投資重點放在擴大中高端倒裝芯片封裝和高端測試能力上。力成科技將加強其在高端邏輯和高性能計算芯片領域的部署，為美國主要的CPU和GPU芯片供應商提供凸塊和晶圓測試服務，其測試子公司晶兆成也在拓展來自日本汽車芯片IDM的外包業務。

消息人士表示，在整個2022年，封測廠們將繼續看到來自國際IDM的汽車MCU和ECU的強勁封測需求。它們還將受益於工業控製、商業設備和網絡芯片解決方案對芯片探測、老化和系統級測試(SLT)服務相對強勁的需求，而手機外圍芯片的出貨量很難增長(至少在上半年)。

該人士補充稱，2022年，封測廠仍將有機會實現同比收入增長，但增速低於2021年。（校對/Jenny）

高端 老化

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