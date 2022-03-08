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台積電慈善基金會執行長蔡能賢卸任 彭冠宇接任

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

台積電致力於社會公益的台積電慈善基金會近期高層人事異動，原本自台積電退休接任慈善基金會執行長蔡能賢，卸任執行長職務，享受退休生活。該職由原任副執行長彭冠宇接掌。

彭冠宇畢業於中央大學管理碩士，並取得清大管科所博士學位，曾先後擔任泛亞人力資源、矽統科技、台達電、鴻海CBT事業群等公司人才策略與營運策略主管，後來進入台積電營運組織人資主管，並擔任組織溝通及員工關係部經理、資深經理到台積電人力資源組織副處長。

彭冠宇擅長與人溝通的長才獲得台積電慈善基金會董事長張淑芬賞識，台積電慈善基金5年前成立時，彭冠宇即被張拔擢擔任副執行長，是張淑芬倚重的左右手。

3年前，在台積電品質暨可靠性副總經理的蔡能賢退休，揮別長達30多年的半導體生涯，蔡不久後也接任台積電慈善基金會執行長。

彭冠宇的好人緣及在職場有豐富的溝通經驗，不僅是台積電主管培訓及企業文化金牌講師，更在各大國立大學包括中央、清大、政大、台大等開設職場溝通學，指導的學生甚至涵蓋廈門大學、溫州大學、深圳大學與中央的交換學生。很多沒修這門學分的同學、甚至連校長都跑去聽課。

彭冠宇還在臉書上開設「Brad的職場溝通學」粉絲頁，同時也透過Podcast，分享「如何寫好一份好的履歷」等人才招募經驗。

不過彭冠宇近期在他的個人簡歷上，已冠上台積電慈善基金會執行長職務，台積電證實蔡能賢已在今年初卸任，由彭接任。

近年來台積電慈善基金會，在張淑芬串連台積電志工社及台積電本身實際資金捐助，和整供應鏈為後盾，從關懷弱勢老人、偏鄉學童，再到結合更多企業包括大金、奇美食品、新東陽、阿瘦皮鞋，一起加入「愛互聯」公益平台，台積電的公益團隊已成為跑在第一線的公益組織。

這幾年隨ESG（環境、社會、公司治理）議題廣被注意，台積電慈善基金會扮演更吃重角色。

台積電此時擢升彭冠宇接任執行長，除了與台積電本身接班年輕化外，也可看出未來台積電慈善基金會將在ESG的相關議題，肩負更重要的任務。

台積電 張淑芬 退休

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