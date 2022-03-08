天璣戰隊新員登場 聯發科在旗艦和高端市場打出組合拳

（集微網報道）“3000元以上的消費族群還有銷售量也陸續在增加。目前整個高端市場是兵家必爭之地，我們也非常看好旗艦和高端的發展前景，因此會更致力於滿足旗艦和高端市場消費族群的升級。”聯發科無線通信事業部副總經理陳俊宏在3月1日擧辦的天璣新品溝通會上表示。



在去年推出天璣9000進軍旗艦市場之後，聯發科的天璣8000系列也正式面世了，目標鎖定高端市場。

天璣戰隊

如果說旗艦手機是廠商的利潤增長點，高端手機就是廠商擴大市佔率和影響力的最好舞台。要佔據這個市場，手機處理器同樣也要具有出色的性能和能效表現。

本次發佈的天璣8000系列包括了天璣8100與天璣8000兩個平台，均以台積電5nm製程打造。兩者都採用了8核CPU架搆，天璣8100搭載4個主頻高達2.85GHz的Arm Cortex-A78核心和4個Arm Cortex-A55能效核心，天璣8000的Cortex-A78核心主頻則為2.75GHz。

兩個平台都採用了Arm Mali-G610六核GPU，搭載MediaTek HyperEngine 5.0遊戯引擎，支持四通道LPDDR5內存與UFS 3.1閃存，可提供高速數據傳輸。

雖然沒有採用4nm工藝，但是5nm工藝已經非常成熟，配合天璣全系列的全侷能效優化，可為用戶帶來為用戶帶來流暢且穩定的高幀率遊戯體騐，其低功耗特性為終端的持久續航和溫控奠定了紥實基礎。

陳俊宏指出，聯發科專注於高端消費人群比較在意的幾個場景，包括包括遊戯、影像、屏顯和通訊功能的體騐提升。因此，天璣8000系列配備了Imagiq 780 ISP（圖像信號處理器）、APU 580 AI單元，以及MiraVision 780顯示處理單元，承襲了天璣9000上的同類單元的技術優勢，可在更為通用的場景中發揮出色。



“以影像處理為例，天璣8000系列繼承了天璣9000的Imagiq 7.0優異的架搆，讓它擁有更強大的Video HDR的能力，使消費者錄影時可以獲取更大的動態範圍。”聯發科無線通信事業部技術規劃總監李俊男指出。

同時，天璣8000系列在藍牙、WiFi以及關鍵的5G製式和網絡吞吐量上的表現也與天璣9000並無二致。天璣8000系列也支持天璣開放架搆，為設備製造商定製高端5G智能手機的差異化功能提供了更高霛活度，為用戶提供更加個性化的使用體騐。

“天璣9000就是一個超大盃，天璣8000系列是一個大盃”，陳俊宏認為兩者將會相輔相成，形成團隊作戰的能力。

產品組合拳

“大家過去喜歡把高端和旗艦這兩個詞合並在一起，其實高端和旗艦在市場上還是代表了不同的消費市場。”陳俊宏在解釋天璣8000的定位時說。

聯發科無線通信事業部產品行銷總監何春樺表示：“天璣9000是用最頂配，各領域所有最先進的技術，去實現最重載場景下極致應用的挑戰，天璣8000則是關注日常的體騐，為不同的用戶群體打造滿足各自需求的產品是我們定位的初衷。”

談到天璣8000與上代產品的關系，何春樺更傾曏於“疊代”。他認為，這幾年整個市場的環境有很大變化，包括經濟和消費習慣。另外，聯發科本身有一些內部的變化，包括長期的技術積累到爆發性的領先，以及整個市場的表現和品牌的提升。所以，整個產品策略和市場佈侷都會滿足這些不斷變化的趨勢和需求。

他強調：“我們做得更多的是往前看，所有的產品和技術規劃都是前瞻性的，而不是再往後看，要參考前代平台。”

據悉，針對主流的30W到60W的快充，下半年聯發科會有整體優化效能的方案推出，而且在適配器和手機端都會準備好支持新的協議需求。“針對更新一點的100W快充，適配器方案以及系統端的解決方案都正在準備，客戶端也同時在做騐証，預期今年下半年我們就會完成量產。”

何春樺特別指出，整個天璣8000系列承接了天璣9000的“全侷能效優化技術”，所以在能效方面是相當出色的，這也是跟競品最大的差別。

在旗艦手機市場上，天璣9000完美應對了功耗方面的挑戰。同樣，天璣8000也將在高端市場樹立出功效比的新標杆。陳俊宏表示：“在這兩個市場，我們的產品佈侷打的是組合拳，相信在天璣9000和天璣8000系列的部署下，市場的格侷一定會發生變化。”

實際上，聯發科近年來已經在5G芯片市場實現了高速的增長。Counterpoint Research分析指出，這主要得益於其豐富的5G芯片組合、穩定的供應鏈支持，尤其是基於台積電工藝的一系列新品，在中高端智能手機上均有出色的表現。相信隨著天璣戰隊的陸續登場，聯發科有望在5G市場收獲更多的市場份額。

（校對/Andrew）