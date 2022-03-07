將來銀行月底對外開業 供民眾預約自選銀行帳號

純網銀將來銀行預計將於月底正式對外開業，今天搶先推出「秘密武器」，讓民眾可以先預約自己之後開戶的銀行帳號，可用生日、手機號碼、結婚紀念日、小孩生日等作為銀行帳號。據了解，將來銀行也正跟股東全聯的電子支付「全支付」談合作，預計未來將來銀行帳戶可與全支付的電子支付帳戶互通。

將來銀行董事長鍾福貴表示，試營運若經主管機關認可後，預計將於月底正式對外營運，雖然將來銀行相較於另兩家純網銀開業較晚，但銀行重要的是系統穩定與可靠，對將來銀行開業後系統穩定與發展有信心。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行正在進行小規模試營運，目前有1000人參與試營運，包含股東與其親友，試營運後經過主管機關認可後，預計最快29日對外開業。為防止開業時湧進過多客戶在同一時間開戶，經歷過多次系統壓力測試，系統每小時可承受上萬戶的開戶作業，也將在開業初期祭出活儲、定存等利率優惠，同時已準備好多項「秘密武器」提供給民眾。

在開業前，將來銀行今搶先推出準備的「秘密武器」之一，供民眾可預約自選銀行帳號。將來銀行資深副總蔡隆裕表示，車牌號碼、手機號碼讓民眾付費後選號在台灣行之有年，但民眾向傳統銀行開戶，帳號都由銀行配發帳號，因此今推出「帳號自由選」預約，消費者只要想好喜愛的10碼數字，至將來銀行自選號活動網站登錄，可提前預約自己喜好的帳號。

將來銀行股東多元，包含中華電信、全聯等。據了解，將來銀行已跟全聯談合作，合作重點將放在全聯的支付上，包含全聯的PX Pay與剛拿到營運執照的全支付，將來銀行更可望成為全支付開業後首波可綁定互通的銀行帳戶；另跟中華電信合作，利用電信帳單作為信貸評分的機制，也是將來銀行未來可望發展的合作之一。