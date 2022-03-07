美光徵求高技能工作人才 三年內2,000名以上

美商記憶體晶片大廠美光（Micron）表示，在各種新興科技趨勢如5G、AI、元宇宙等持續推升晶片需求，近期也擴大招募，預計在兩到三年內徵求2,000名以上的高技能工作人才，同時也提供新鮮人預聘機會，幫助學生畢業前就找好第一份工作。

美光人才招募處長張嵋嵐指出，在各項新興科技趨勢的帶動下，半導體人才市場的競爭的確變得更加激烈，優秀的人才也有了更多就業的選擇，而美光提供豐富的教育訓練以及與海內外人才共同合作的機會，多元包容和追求卓越表現的工作環境、再加入有競爭力的薪資福利，更積極拓展人才庫，鼓勵女性與外籍科技人才投入相關產業，吸引更多新鮮人加入。

針對招募人才的條件，張嵋嵐進一步說，除了希望具備該領域的專業能力外，美光也希望人才能擁有成長思維（Growth Mindset）、創新想法（Innovation）、團隊合作（Collaboration）與堅韌精神（Tenacity）。

張嵋嵐強調，美光提供非常多發展和進修機會給同仁，只要具備上述的特質，又能積極進取，每位同仁都能成為公司的關鍵人才，在不同的崗位上成長、茁壯。