晶呈2月營收0.55億元 年增14.3%

晶呈科技（4768）今（7）日公告今年2月合併營收5,541萬元，月減5%，年增14.3%。累計今年前二個月合併營收1.14億元，年增48.6%。

興櫃廠商晶呈科技已獲櫃買中心同意上櫃申請，規劃4月中旬股票轉上櫃掛牌。

晶呈科技實收資本額3.19億元，2020年合併營收5.34億元，毛利率38.09%，稅後純益5,197萬餘元，每股稅後純益1.73元。2021年營收7億元，年增31.3%。去年累計前三季財報，合併營收5.28億元，毛利率38.78%；稅後純5,409萬餘元，年增27.5%，已經賺贏2020年全年；EPS為1.72元。

晶呈科技是台灣少數擁有特殊氣體四段製程、六道工序能力的廠商。俄烏戰事開打以來，占全球氖氣供應達七成的烏克蘭有出貨受阻疑慮，台灣半導體及顯示器前段製程廠商，警覺到製程所需的關鍵特殊氣體在地製造、供應及服務的重要性，紛紛展開搶貨大作戰。晶呈將持續加碼資本友出，除擴充現有竹南一廠產能，並斥資2億元新建二廠因應。

晶呈科技是於2010年12月自利機（3444）分拆成立，後利機因營運考量，於2012年起全面出脫晶呈的持股，由陳亞理自行募資全數承接。

晶呈科技成立初期是以貿易和經銷特殊氣體業務起家，其後跨入太陽能石英坩鍋市場，並成為獲利的主力。同時，展開與俄羅斯科學家合作，建立特殊氣體技術製造能力國產化的開發作業。

隨著晶呈科技站穩20項特殊氣體市場，主要客戶涵蓋兩岸、日、韓等半導體前段、封裝，以及平面顯示器前段等製程大廠。2021年晶呈各類產品營收貢獻占比以特氣的87%居冠，較前年的74%提升13個百分點；貿易約占8%；其餘為特氣應用的晶圓重生約占3%。

晶呈目前特殊氣體月產能約2,000支鋼瓶，待二廠2023年上半年投產後，月產能上看4,500支。其中半導體製程所需的雷射氣體產能，則將從目前的月產100支，於今年底倍增至200支；2023年上半年擴充至月產300支的規模。