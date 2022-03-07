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十銓科技2月營收4.65億元 看好企業用SSD後市

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體模組十銓科技（4967）今（7）日公布2月營收4.65億元，累計2022年1-2月合併營收10.50億元；十銓表示，2月份全球NB出貨下滑，農曆新年營業天數減少，加上鎧俠晶圓廠產線受汙染事件，讓NAND FLASH原本預期單季跌5-10%的市況有望止跌反彈，十銓已通知客戶將調漲報價，機動性管控庫存調整水位，以因應市場波動。

依據研調機構TrendForce指出，原物料價格飆漲及供應鏈缺料緩解，2022第1季記憶體跌價情況可望趨緩，第2季價格可望反轉向上；近期顯卡價格鬆動，可望帶動高階PC及組裝市場復甦。

十銓指出，公司持續投入研發與設計，引領業界搶先跨足NFT市場，首波NFT限量卡牌已於3月1日正式發行，滿足玩家體驗收藏熱潮，首波 Joker 得標者更能獲得全球唯一套DDR5新世代最高頻率T-FORCE DELTA RGB DDR5 7000MHz 16GBX2電競記憶體，向全球展示十銓的創新與實力。

十銓進一步說，然疫情仍存在諸多變數、又加上烏俄衝突事件，使全球經濟及金融市場衝擊震盪，公司審慎看待接下來的市場波動及通膨衝擊。考量全球不穩定因素仍高，十銓秉持維繫合作夥伴關係且與客戶共利雙贏，持續穩定供貨給工控、SI等客戶訂單。

十銓 記憶體模組 營收 晶圓廠

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