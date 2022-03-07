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宏碁獲2022年S&P Global永續年鑑銀獎

聯合報 / 記者鄒秀明／即時報導

宏碁持續耕耘永續企業社會責任，連續第二年榮獲S&P Global永續年鑑銀獎，該年鑑表彰在環境、社會和公司治理（Environment, Social and Governance, ESG）評分最頂尖的企業；除此之外，宏碁亦蟬聯8年名列MSCI ESG領導指標，且獲得「AAA」級最佳評等，為技術硬體、儲存及周邊設備產業類別之中前2%的企業。

宏碁獲得2022年S&P Global永續年鑑銀獎，並在電腦、周邊及辦公室電子設備領域的7,500家企業中以最新企業永續評鑑方法CSA（Corporate Sustainability Assessment）進行評估，總得分在該產業領先公司成績 1% 至 5% 範圍。此外，MSCI ESG指標旨為協助機構投資人更有效的對ESG投資績效進行基準測試，同時管理、評估及回覆ESG要求。

宏碁表示，現已加強在企業社會責任的努力，以因應日益變遷的氣候變化；2021年，宏碁更加入RE100倡議，且承諾將於2035年實現使用100%再生能源。此外，宏碁同時宣布將透過「Earthion」平台實踐企業使命，面對環境的挑戰；該平台結合員工和供應鏈合作夥伴的優勢，並持續擴大永續發展努力的影響範圍；這些優勢和努力體現在Acer Vero系列綠色產品之中，採用回收材料製成，例如消費後回收塑料、可回收包裝及海廢回收塑膠。

宏碁永續績效的透明揭露與報告持續獲得全球永續發展指數的認可，且同時因 ESG 表現贏得產業讚譽。2021年，宏碁蟬聯八年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）新興市場指數成分股，以及連續六年名列FTSE4Good新興市場指數。

宏碁 新興市場指數

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