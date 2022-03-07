歐美商用市場拉貨強勁 喬山2月營收創同期新高
喬山（1736）公告2月營收23.7億元，年增9%，累計前二月營收49.4億元，年增5.6%，再度創下單月及累計同期歷史新高。其中，商用市場營收年增高達72%，其中尤以北美及歐洲區域表現更顯突出。歐美二大區域2月營收都繳出了營業額年增翻倍成長的傲人成績，其主要歸功於市場需求強勁及喬山全球佈局優勢。
隨著疫苗覆蓋率提升，各大平價收費的連鎖健身房也不斷的擴張，除了既有的會員重回健身房之外，其平價收費的策略也吸納了廣大的會員加入健身的行列。由於歐美各地的健身房會員的滲透率持續提升，帶動健身房展店及汰舊換機熱潮，挹注商用銷售業績持續成長。再加上喬山握有自製關鍵零組件的能力及綿密的銷售網絡與全球製造的優勢，可以穩固產品品質及交期，並隨著客戶的成長而推升營收再度創下同期新高。
對於首季展望，喬山表示，公司前二月營收表現皆符合公司預期，隨著各大健身房產業龍頭持續展店，正面看待今年第1季的營運表現。
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