邑錡2月營收4,955萬元、月增8.6% 寫歷年同期新高

縮時相機大廠邑錡（7402）2月營收4,955萬元，年增38.7%，為同期新高、逆勢月增8.6%。邑錡表示，受惠創新ODM教學研究智慧裝置因應暑期Back to school採購季提前備貨，出貨量提升拉抬營收，創新ODM業務與整體單月營收雙雙創下同期新高。

展望本季，邑錡表示，全新世代Brinno自有晶片縮時相機量產計畫推展順利已進入驗證階段，有望於本季末量產並挹注OBM品牌營收；創新ODM光學影像模組，軍工微光AR智能眼鏡影像模組生產驗證順利，且航海微光相機客戶亦積極於歐美參展接單，季末皆有試產排程，有助提升創新ODM業務營收。隨著元宇宙產業帶動視覺影像經濟成為未來主流，加上Brinno自有晶片影像模組完成開發，自有品牌縮時攝影相機與創新ODM光學影像專案皆將受惠，有助於為公司營運創造更高獲利。

其中，Brinno自有品牌OBM部分，除了穩定成長的建築工程市場應用，高階縮時攝影機種亦在歷史古蹟修復行業中拓展商機，目前在歐洲與英國已有顯著需求，Amazon 英國旗艦店更因此創下單月新高表現；在歐美電商平台布建完售後，將同步加速亞洲站點開拓，且積極開發具影響力之行業意見領袖，透過社群網路擴大品牌影響力，提升Brinno品牌曝光與銷售營收。

創新ODM部分，Vernier教學研究智慧裝置，因美國教育市場恢復實體上課而出貨穩定，且因應暑期Back to school採購季提升備貨量，帶領創新ODM業務創造同期新高表現。光學影像模組部分亦有顯著突破，美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組，生產製程已達客戶標準，本月底開始第二階段試產。首款採用Brinno自有影像晶片模組的航海微光影像裝置，2月初在美國正式發表且大獲市場好評開始接受預購；此兩款微光影像裝置將配合客戶時程加速於本季末試產出貨。