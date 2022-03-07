彭双浪：產業要穩定供電 必要時電腦公會將提建議

台北市電腦公會理事長彭双浪今日表示，不希望因為人為疏失或是能源政策影響，造成電力供應緊缺。他直指企業界關注的核心說：「不僅電力供應要足夠，電力備載容量也應足夠。」必要時公會擬提能源建議書。

彭双浪科今日出席科技部舉行的「2022 Tech GiCS 女婕思」記者會，會後接受媒體採訪，針對303大停電，提出他的看法及建議。

彭双浪說，所有產業都期待政府穩定供應電力，「這是最基本的需求」。企業也不希望看到因為人為疏失或是能源政策影響，造成電力供應緊缺。

彭双浪表示，最近2年因為區域競爭影響，許多台商選擇回台灣投資，產業界希望在水、電、人力、土地等供應，政府都可以協助產業界解決，電力緊俏是目前大家知道的問題，相信政府有很好的解決辦法。

彭双浪指出，雖然303全台大跳電最後歸為人為疏失造成，但企業需要的是電力供應需要足夠的餘裕，電力備載容量要足夠也是前提之一。

彭双浪也提到，淨零碳排，也是產業界最關心，目前很多客戶及各國政府都提出淨零碳排的挑戰時程及目標，但達到此目前很重要是必須大量採用綠電，目前台灣綠電短缺、綠電進度落後，以及綠電憑證不完整等，產業界對此相當焦慮。