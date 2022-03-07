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友達碩士新人年薪百萬？網友面試多說沒有 他揭「內部算法」

聯合新聞網 / 綜合報導
面板大廠友達。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影
面板大廠友達。聯合報系資料照片／記者宋健生攝影

近期年後轉職潮湧出，畢業新鮮人也積極卡位，一名求職者在人力銀行上看到面板大廠友達的新人年薪宣稱「碩士百萬以上」，不料，部分面試過的網友指出，學士開價月薪5.6萬元「主管面有難色」，恐怕是限特定職位，內行網友則透露若用「內部算法」或許不無可能。

該名求職者在「Dcard」貼出104人力銀行的「2022新鮮人線上徵才博覽會」文宣內容，被友達光電一個推薦加入理由吸引，寫道「新人年薪碩士百萬以上」，但這與網路傳言不一，求問「好奇有前輩能分享一下的嗎，年薪可以百萬以上那是以上多少呢？聽版上說工時不會太長，那這樣算不算CP值滿高的呢？」

一名台大學歷的網友表示，他今年二面友達，參考新人起薪「我月薪只開56000元，主管有點面有難色，說台大碩會比較高，但可能還是會差一點點」，因此他推測不可能年薪百萬，另一名網友則說「據我所知友達博士才是百萬上下」、「群創、彩晶、友達薪資中位數大概是85~90」。

網友分享身邊友人的說法，「我學長在那裡的layout，主管說5w是新人極限了給你參考」、「結構性調薪一般碩士新人有6X，基本上沒有破百，不過蠻準時上下班是真的」、「一年才調1～4%可能要等到第5年才破百」。

不過有內行解釋，新人年薪要看職位跟部門，「如果是EE（電子工程師）的就有專業加給，EE去年新人碩含加給基本57k」，主管還有配額能再往上加，「如果加上預聘20w簽約金的話、的確是可以第一年破百」。

其實，友達釋出職缺時曾指出，為鼓勵新鮮人積極投遞履歷，參加「校園預聘計畫」，就有機會獲得預聘獎金20萬元，3月底前獲得錄取通知可再獲早鳥獎金10萬元，年薪可望上看百萬元。

友達 年薪 人力銀行 面試

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