IC設計五雄 同創史上最旺2月營收表現

IC設計廠陸續公告2月業績，包括聯詠（3034）、瑞昱（2379）、新唐（4919）、矽創（8016）、茂達（6138）等，7日公布成績單，都締造史上最強的2月營收表現，其中新唐更是不受工作天數較少的影響，呈現月增狀態。

聯詠2月合併營收為117.24億元，月減4.8％、年增34.5％，是歷年同期新高，累計前兩月合併營收為240.41億元，年增42.7％。

瑞昱2月合併營收為91.04億元，月減10.7％，不過仍是歷來最好的2月業績表現，年增29.5％，累計前兩月合併營收為193.07億元，年增26.3％。

新唐2月合併營收為34.96億元，月增1.7％、年增17.9％，是史上最旺的2月，累計前兩月合併營收為69.32億元，年增12.3％。

矽創2月合併營收為18.35億元，僅小幅月減2.6％，改寫歷年同期營收紀錄，年增幅度達71.6％，累計前兩月合併營收為37.19億元，年增49.5％。

茂達2月合併營收為5.95億元，月減10.5％、年增32.1％，也是歷來最佳的2月表現，累計前兩月合併營收為12.62億元，年增26％。