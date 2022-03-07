新北與鴻海合辦機器人大賽 台北美國學校等將爭總冠軍

鴻海（2317）教育基金會與新北市教育局共同舉辦的「新北X鴻海 FRC機器人區域賽」，選出了台北美國學校等四支隊伍，將赴美國修斯頓參加FRC總決賽，爭奪總冠軍！

FRC (FIRST Robotics Competition)是全球高中生機器人競賽中最困難的比賽，也是許多熱愛機器人的高中生都希望能朝聖的殿堂。但以往高中生要參加總決賽，都必須先出國參加其他地區所舉辦的區域賽，這次鴻海教育基金會與新北市政府合作首次在台舉辦區域賽，讓學生不用出國就可以參加此機器人競賽盛會，爭取挑戰總決賽門票。

在35支高中職隊伍參賽、超過千名師生參與、兩天的激戰後，台北美國學校、中正高工及崇光高中取得聯盟冠軍隊伍獎，其中台北美國學校、中正高中以及獲頒區域賽主席獎與工程啟發獎的南科實中與建國中學將於4月赴美參加總決賽。

今年FRC比賽的主題定為「Rapid Recat」，學生需在兩分半的時間內使用AI辨識自動撿球投籃，並讓機器人挑戰攀爬吊掛；且由於賽制設計是讓系統隨機選取三隊組成聯盟與他聯盟進行對抗，所以選手也需要規劃戰術以及與他人團隊合作。比賽過程精彩刺激又極富意義，因此首次到場觀賽的北一女、建中等多校校長紛紛表達希望明年台北市也能參與主辦。

鴻海教育基金會執行長汪用表示，要想在FRC競賽中脫穎而出，學生不只需懂程式設計、機械製作以做出靈敏的機器人，也必須願意與他人分享，以求共好，因此基金會很高興能攜手新北市讓FRC區域賽首次在台灣落地舉辦，提供給學生這個學習的機會與展現的舞台，也很開心有越來越多的學校因此認識FRC，願意大力鼓勵與支持學生挑戰FRC，甚至願意投入舉辦。新北市副市長劉和然也表示很開心能與鴻海教育基金會共襄盛舉，鼓勵學生培養具創意、創新、創客及創業的4創能力。