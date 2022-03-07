華立2月營收創歷年同期新高 電池材料出貨大增

華立（3010）今（7）日公布2月自結合併營收達52.04億元，較去年同期成長15.0%，刷新歷年同月營收記錄；累計前二月合併營收達到124.69億元，較去年同期揚升20.3%，同步締造史上新高，並受惠於鋰電池材枓業績至2月底較去年同期大增。

華立說明，在5G、AI、高效能運算、電動車新興科技引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、3C與車用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料與IC出貨動能強勁，推升業績維持高檔。

近年華立積極經營台灣最大的鋰電池生產商，成功導入日本大廠的隔離膜，客戶去年開始動工興建台灣首座超級電池工廠，主力生產高階、高容量、高充放電功率的三元電池，在知名高階家電品牌及超跑市場的電池供應具有關鍵地位，華立鋰電池相關材枓業績至2月底較去年同期勁揚兩倍，未來銷售量也將隨客戶擴廠而持續放大。

目前上游電池材料廠所需的各礦產原物料大漲，華立在對岸適時切入電池正負極等原材料的供應，去年順利通過認證並於第四季開始放量，搭上去年下半年開始延燒的電池荒，在終端應用電動車、電動工具及儲能等強勁需求帶動下，今年第一季在當地的電池材料上游原物料營收亮眼，展望全年出貨量將呈現數倍的成長。

303全台大停電及政府在全力發展再生能源的當下，儲能系統的建置顯得格外重要。華立表示，近年大力投入綠電產業，跨足太陽能電站的設立，到去年底併聯發電容量累積達54MW，貢獻減碳排放量35,000噸。而儲能是綠能最後一哩路，依台電規劃至2025年，國內儲能建置需達1,000MW，華立嗅到此龐大商機，全力搶進儲能設備的經營，今年有多座案場在進行中，可望為全台用電的穩定性貢獻心力。