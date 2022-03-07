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威剛2月營收31.86億 動能強 看好第2季記憶體市況回溫

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白看好二大記憶體價格下季同步升溫。聯合報系資料照片
威剛董事長陳立白看好二大記憶體價格下季同步升溫。聯合報系資料照片

受惠客戶需求回溫，以及兩大記憶體現貨價起漲，記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）2月合併營收不受工作天數只有15天影響，仍站穩30億元以上，達31.86億元，僅比1月微減4.1%，年增13.3%。

威剛表示，半導體供應鏈長短料問題正逐步紓解，加上DRAM現貨價自去年12月開始止跌回升，已維持近一個季度的穩健走勢，客戶對DRAM備貨也轉為積極正面，儘管2月工作天數因春節假期減少，但2月DRAM產品營收絲毫未受影響，還較1月成長至16.43億元，占整體營收比重也攀升至51.58%。

威剛董事長陳立白表示，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）方面，鎧俠與威騰的工廠產線受汙染事件後，讓記憶體空頭已提前結束。以生產時序推估，NAND Flash供貨將會在3月至5月最為吃緊，在市場預期心理帶動下，2月下旬的NAND Flash現貨價已明顯走揚。

他進一步說，隨現貨價站穩腳步，預估兩大記憶體合約價也將在本季落底，第2季開始回溫，穩步向上發展。

陳立白強調，目前公司已備足糧草戰力，有足夠的庫存可全力支援重要客戶的需求，看好後續客戶備貨動能及記憶體價格同步加溫，可望推升公司第2季業績淡季不淡，營運表現逐月正向發展。

威剛累計今年前二月合併營收為65.07億元，年增13.3%。2月DRAM產品營收貢獻51.58%，SSD占比31.9%，記憶卡、隨身碟及其他產品為16.5%。

快閃記憶體 營收 威剛

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