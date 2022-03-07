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力成2月營收寫歷年同期新高 首季有機會也創新高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

封測大廠力成（6239）今日結算2022年2月合併營收64.81億元，雖比1月減少10.5%，卻寫下歷年同期新高，年增11.2%，累計前二月合併營收137.25億元，15.1%，呈現淡季不淡。

力成執行長謝永達在農曆春節前的法說會表示，本季儘管進入季節性淡季，但力成三大產品訂單仍然強勁，預估和去年同期比，仍有二位數增幅，且預估在邏輯晶片產能及超豐今年營運持續加持，他對力成今年營運抱持「非常樂觀」。

法人預估，力成本季營收有機會繳出歷年同期新高佳績，呈現淡季不淡。

至於力成美光西安廠合作案到今年4月合約到期，謝永達表示，公司提出應對策略，強調雙方應還會維持一段時間，力成也提出售西安廠給美光的提案，透 過這項退場機制，共創雙贏。

謝永達說，如果美光願承接力成西安廠，力成將會在台灣力成的起家厝，重建新的封裝產線，承接台灣記憶體客戶，如果因西安廠合作中止，預料影響營收也會很短暫。

至於英特爾出售大連廠給南韓SK海力士，謝永達表示，SK海力士已針對大陸快閃記憶體事業，另成立Solidigm公司，未來仍會與力成維持穩固的合作關係。

力成 營收 SK海力士

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