彭双浪談俄烏戰爭：對電子業上游原料供應有長期影響

台北市電腦公會理事長暨友達（2409） 董事長彭双浪今 （7） 日表示，俄烏戰事持續，雖對需求面沒有直接影響，但是對於電子產業上游原料供應有長期影響。

彭双浪今天上午出席科技部「2022 Tech GiCS 女婕思」啟動記者會，會後接受媒體採訪指出，俄烏在全球非消費大國，占需求僅約 2-3%。地緣政治緊張，影響比較大的會是原物料供給面，烏克蘭是小麥、玉米等糧食供給大國；俄羅斯有石油、天然氣等能源，戰爭均導致相關價格飆漲。

他說，民生物資價格上漲，就會排擠資通訊產品需求。當前市場有通膨壓力，若戰事時間拉長，全球消費者信心不安定、消費縮手，全球經濟就可能受到衝擊。不過戰後可觀察經濟會不會出現 V 型反彈，他以 1992 年波灣戰爭結束後的自身經驗為例，當時負責的馬來西亞業務，每個月訂單都呈現 50% 的成長。

至於運輸市場現況，彭双浪說，歐美確實還有許多空櫃回不來，運價也呈現上漲狀況。