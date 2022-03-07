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鴻海2月營收靚 外資按讚
鴻海（2317）2月營收年增率高達雙位數以上，對此外資表示，在iPhone 13 Pro機型積極拉貨，加上美國超大型企業雲端伺服器出貨強勁，鴻海2月營收超出預期17%。
鴻海上週六公布2月營收為4,550億元，月增2.08%、年增13.22%，為歷年同期新高，符合或略優於公司預期。外資表示，儘管工作日減少，但2月收入超過外資預期的 17%。不過整體而言，預估鴻海今年首季營收與去年同期仍呈現持平狀態。
儘管台股大跌超過500點，鴻海今（7）日股價早盤跌幅不多，約1.9%，股價持穩在百元以上，來到每股103.00元。
鴻海將於16日召開線上法人說明會，將釋出去年完整財報，市場關注，包含鴻海集團電動車布局、遠傳（4904）併亞太電信（3682）後電信規劃已及俄烏戰爭對於集團影響等三大焦點。
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