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富采2月業績符合法人預期 但後市有隱憂

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

富采（3714）2月營收月減16.81%，符合市場預期，法人機構表示，雖預估Mini LED及高階應用將持續帶動2022年營運增長，但三安光電最快於第2季加入蘋果供應鏈且採取低價搶單策略，可能將壓抑富采評價空間。

分析師表示，富采2月營收符合預期，預估第1季營收90億元，季減8.9%，其中，Mini LED需求維持高檔且高階紅光應用出貨表現佳，但其餘產品則進入傳統淡季表現；獲利能力方面，預估毛利率21.6%，與上季還原後毛利率相當，因業外淨收入回升，預估稅前純益約略上季，但無一次性稅務調整影響，預估稅後純益季增45%，每股稅後純益（EPS）0.94 元。

2022年方面，資本支出預計由2021年的47.32億元提高至55億元；Mini LED產能方面，去年第4季起透過改善良率、生產效率等方法，目前年產能約120萬片，公司預計今年上半年將擴大產能至150萬片，預估Mini LED將持續帶動2022年營運增長。

並因將持續受惠於Mini LED、感測、車用等應用需求帶動，預估營收、毛利率同步走揚，全年營收有望成長近二成，毛利率可望拉升，稅後純益年成長七成，EPS有5.4元表現。分析師並指出，預估Mini LED及高階應用將持續帶動今年營運增長，但中國大陸廠商三安光電近期通過美系大廠認證，最快於第2季加入供應鏈且其採取低價搶單策略，此利空消息壓抑評價空間。

Mini LED LED

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