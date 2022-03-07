聯電2月營收再創歷史新高 法人評等買進

聯電（2303）2月營收為208.1億元，月增1.65%，續創下單月歷史新高；法人機構表示，目前聯電產能利用率持續滿載，ASP增長帶動獲利向上，維持買進的投資建議。

分析師表示，聯電2月續創單月歷史新高，儘管終端市場傳出重複下單與需求反轉雜音，聯電表示部份市場正經歷溫和修正，但並沒有影響整體產能利用率，市場庫存水準還是很健康，且被修正的訂單，立即被其他客戶補上；預估聯電1Q22晶圓出貨量維持上季水準，產能利用率100%，整體產品以美元計價的ASP將較上季增加5%，整體毛利率因ASP成長和產品組合改變，將較提升至約40%，預估聯電單季每股稅後純益（EPS）近1.4元。

聯電董事會通過在新加坡Fab12i廠區擴建一座新的先進晶圓廠計畫，總投資金額為50億美元，新廠Fab12i P3第一期的月產能規劃為30K片晶圓，提供22、28nm奈米製程，預計於2024年底開始量產。

新廠擴增的產能也簽訂長期的供貨合約，以確保2024年後對客戶產能的供應，加計Fab12i擴建計畫，聯電2022年的資本支出預算將提高至36億美元。聯電原預估2022 年資本支出約30億美元，年增66.67%，其中，90%用於12吋產能、10%用於8吋產能。

聯電在新加坡投入12吋晶圓製造廠的營運已超過20年，聯電Fab12i P3將是新加坡最先進的半導體晶圓代工廠之一，也是聯電的先進特殊製程研發中心。新廠生產的特殊製程技術，如嵌入式高壓解決方案、嵌入式非揮發性記憶體、RFSOI及混合信號CMOS等，在智慧型手機、智慧家庭設備和電動車等廣泛應用上至為關鍵。由於5G、物聯網和車用電子大趨勢的帶動，對聯電22、28nm製程需求強勁，聯電期望新廠能滿足市場強勁需求，特別協助紓解22、28nm晶圓產能結構性的短缺。

聯電2022年成長動能將來自5G、物聯網和EV等領域新應用的爆發，手機多鏡頭增加Sensor和Controller的需求等，都將推動聯電的業績成長。預估聯電2022年產能年成長6%，其產能增加主要是來自P5，以28nm為主，有助公司ASP提升。聯電調高2022年晶圓代工成長率預估至年成長20%，市場預估全年EPS約6元。