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記憶體大廠南亞科2月營收下滑 法人預期Q2有望復甦

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

南亞科（2408）公布2月營收64.33億元，月減5%，市場法人預計，DRAM市場在今年上半年持續調整，跌幅逐步縮小，第2季將有逐漸復甦的機會，南亞科評等暫維持中立。分析師表示，南亞科2月營收呈現月減，主要因目前公司沒有太多的庫存，產出增加有限下，預估第1季bit growth shipment與上季持平；第1季原本就屬消費性電子產品的相對淡季，恐將導致利基型DRAM需求較為疲軟，預估本季利基型DRAM價格仍有壓力，目前預估南亞科單季每股稅後純益約1.5元。

另外，DRAM市況持續小幅修正，ASP仍有下跌的空間，但供應商庫存水位相對健康，合約價跌幅已較上季收斂，現貨價也陸續起漲，預估南亞科今年EPS有7.3元的水準，目前預計DRAM市場在上半年持續調整，第2季將有逐漸復甦的機會。

南亞科 DRAM 營收

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