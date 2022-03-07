科技業選擇困難 廠長人資長這樣建議

半導體產業大好，龍頭公司紛紛擴廠徵才，今年大廠搶人大戰更趨激烈，一般準工程師人手約三份offer（錄取通知書），面對人生第一份工作，社會新鮮人該如何選擇？

臺大校園徵才5日登場，各家廠商使出渾身解數，除了傳統作法請出總經理親自現身站台外，接地氣的美食、SHOW GIRL、可愛娃娃都出場，現場也祭出留下資料就給小禮物或抽藍芽喇叭等各式招數。

半導體行業辛苦 興趣很重要

進一步比較各大廠給的待遇總數其實不相上下，光靠外面看得到的200萬年薪、年節獎金與各式特別獎金。社會新鮮人首先面臨「選擇困難」，同時也擔心看不到真相，誤入叢林也麻煩；不少臺大學生表示，越來越多同學看的不只是年薪而已，同時也會考量到家庭與生活品質。

「半導體適合對未來有想法，願意不斷學習與探索新事物的人才。」擁有30年人資經驗的世界先進人資長李維哲也坦言，半導體產業相對辛苦，但若對於喜歡挑戰的人而言，則就變得相當有趣。

雖然辛苦，但面臨人才網羅不易，每家人資部門都傷透腦筋。以世界先進為例，從2021年1月1日起已全面結構性調薪10%，並維持每年年度調薪，員工在12個月本薪與約4個月的年終加節金外，另有員工分紅和不定期加碼特別獎金；現在員工都知道，當董事長方略出現時，表示就有好事（發放特別獎金）要發生。

若已被宣傳淹沒，欲瞭解業內真實情況，李維哲建議，可以請教身在其中的學長姐，他們會有最真實的體會。

別擔心狀況外 先進來再說

世界先進晶圓二廠廠長余俊良是個標準的世界先進寶寶，一路都待在世界先進，46歲就升為廠長。他建議，年輕人還搞不清楚狀況的時候，不妨先進來看公司「玩什麼」，由於產學間還是存在些許差別，進入公司後才能真正瞭解公司在做什麼，進而才能評估自己是否真正適合，千萬別以為進來就要一輩子待著。

記者追問，如果待著不適合就離開，短期經驗不就成為黑履歷？余俊良話說得坦然，年輕人待不久，「是我們的問題，我們要檢討」，為什麼留不住人？畢竟讓年輕人能覺得有趣有前景，才能待久。

他也現身分享，自己剛入行也是覺得「這行業搞得下去嗎？」後來有次用半導體製程研發出影像晶片，還真能拍出極短的影片，當時突然覺得自己是改變人類社會的一員，非常感動；就這樣，這份工作就持續到現在。

至於人資如何看待短期就業經驗？李維哲說，會進一步詢問原因，畢竟不好的企業為什麼要留？

對於心中夢想企業 把握住面試

求職過程中一定都會有面試階段，李維哲說，公司選才，除性向測驗外，從面試中可以瞭解求職者非常多面向，例如個性是否積極、是否有創意、觀察力如何等，例如從分享社團經驗就可以看出團隊合作的能力。

此外，求職者在面試過程中，也可以擔任提問人的角色。李維哲面試都會留時間給求職者提問。他解釋，求職者可從人資口中進一步瞭解公司文化，另一方面，從求職者的問題中，人資也可以了解到求職者的涵養、態度與是否真心想進公司等。