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台北市中醫師公會與英業達集團全家寶 推動中醫現代化
英業達（2356）集團旗下英華達今（6）日表示，台北市中醫師公會近年來致力於推行中醫現代化，近期向英華達公司購入「全家寶」心電圖機並贈與所屬公會約一千位會員。患者只需透過簡易的量測，便可將心電圖波形及量測結果完整記錄且永久儲存雲端，協助中醫師可提早發現並治療患者潛在的心臟問題，避免憾事發生。
隨著高齡化社會的到來及現代文明疾病的年輕化，中西醫結合已成為未來醫學發展的潮流，為順應預防醫學時代的來臨及光大中醫的文化精髓，開創中醫的新契機，推動中醫診斷現代化是首要課題。隨著科技的發展，先進醫療器材設備不斷更新及導入，如脈診儀、心電圖機、血糖機、紅外線熱像儀、低週波儀等，讓中醫師能夠在科學儀器的輔助下，提供病患更適切的醫療照護。
台北市中醫師公會理事長黃建榮表示，隨著現代醫療科技的發展，中醫現代化是勢在必行的，期望公會會員能夠在「全家寶」心電圖機的輔助下，讓病患獲得更適切的醫療照護，而未來公會也將持續推動中醫現代化。
英華達醫療電子事業部負責人曾慶安表示，本次與台北市中醫師公會的合作期望能帶來拋磚引玉的效果，使現代化中醫診療更加普及，並期待「全家寶」血壓計、血糖/總膽固醇/尿酸檢測系統等產品在未來都可以協助中醫師提供更優質的醫療服務予患者。
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