台北市中醫師公會與英業達集團全家寶 推動中醫現代化

英業達（2356）集團旗下英華達今（6）日表示，台北市中醫師公會近年來致力於推行中醫現代化，近期向英華達公司購入「全家寶」心電圖機並贈與所屬公會約一千位會員。患者只需透過簡易的量測，便可將心電圖波形及量測結果完整記錄且永久儲存雲端，協助中醫師可提早發現並治療患者潛在的心臟問題，避免憾事發生。

隨著高齡化社會的到來及現代文明疾病的年輕化，中西醫結合已成為未來醫學發展的潮流，為順應預防醫學時代的來臨及光大中醫的文化精髓，開創中醫的新契機，推動中醫診斷現代化是首要課題。隨著科技的發展，先進醫療器材設備不斷更新及導入，如脈診儀、心電圖機、血糖機、紅外線熱像儀、低週波儀等，讓中醫師能夠在科學儀器的輔助下，提供病患更適切的醫療照護。

台北市中醫師公會理事長黃建榮表示，隨著現代醫療科技的發展，中醫現代化是勢在必行的，期望公會會員能夠在「全家寶」心電圖機的輔助下，讓病患獲得更適切的醫療照護，而未來公會也將持續推動中醫現代化。