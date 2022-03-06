校園徵才活動起跑 台積電、聯電搶才

台積電校園徵才活動3月5日正式啟動。台積電今年將招募逾8000名新血，且首站自台大校園徵才開始，這也是台積電連續三年每年對外招募都逾8000人；聯電也由總經理簡山傑及副總兼人資長陳進雙親自領軍，邀請大學菁英加入團隊，開出逾2000名職缺。

校園徵才活動起跑，包括台積電、聯電、南亞科、世界先進及艾司摩爾等晶圓及半導體大廠全數齊聚搶人。

台積電仍是這次辭出職缺額度最高的半導體廠。台積電表示，今年年預計將招募超過8000名新進同仁，工作地點涵蓋桃園、新竹、 台中、台南及高雄。歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、 資工、資管、工工、工管、財會、管理、人力資源等科系的碩、博士應屆畢業生和具備相關工 作經驗的人才加入。

台積電說，除理工背景的碩、博士人才為主的工程師職類，台積也需要製程與生產技術員，台積電也打破過去慣例 ，歡迎高中高職(含)以上或專科畢業的人才加入，凸顯需才孔急。

台積電昨天也特地前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，透過現場擺設攤位提供職涯諮詢，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。

台積電說，公司積極推動數位轉型，持續強化以智能化製造為核心的晶圓生產流程，並進一步結合 行動應用、物聯網、AI 與大數據發展新一代智慧工廠，也特別邀請資訊相關領域人才加入， 擔任軟體、DevOps、SRE、AI/ML、與資訊基礎架構工程師等職務。

台積電校園徵才自本月起跑，陸續巡迴大專院校參與校園博覽會，其中包括台大、陽明交大、中興、成大、 清大、中山、中央、中正、台師、雲科、北科、台科、政大、中原、虎尾，並舉辦共18場實體企業說明會，讓學生更深入了解台積公司及各項職務內容。

此外，台積也預計於台大(3月25日)、陽明交通(3月30日)、成大(4月8日)，以及清華大學(4 月15日) 分別舉辦校內面談會，提供同學就近面試的機會。

台積說，公司重視對員工照顧的承諾，致力於建立開放與多元包容的工作環境，鼓勵相關背景女性人才加入半導體產業以及提供具競爭性的薪資福利，例如碩士畢業新進工程師的平均整體 薪酬年薪上看200萬元。

聯電總經理簡山傑也說，受惠於全球半導體大趨勢所推動，各類應用晶片的需求持續增長，聯電因應長期營運成長產能持續擴充，對人才的需求也一直在增加。期待更多優秀新血與具有國際視野、世界觀的人才加入，與聯電一同邁向下一個里程碑。