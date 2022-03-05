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聯電啟動2000菁英徵招令 台大校園徵才博覽會首先登場

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

聯電今天於台大校園徵才博覽會進行首場大學校園徵才活動，由畢業於台灣大學的聯電總經理簡山傑總經理及副總暨人資長陳進雙親自領軍，帶領多位台大校友主管與現場求職學弟妹近距離直接互動、解答提問，邀請大學菁英加入聯電。聯電今年預計招募大量應屆畢業生，吸引不少學生前來位於椰林大道上的招募攤位詢問。

簡山傑表示：「受惠於全球半導體大趨勢所推動，各類應用晶片的需求持續增長，聯電因應長期營運成長產能持續擴充，對人才的需求也一直在增加。期待更多優秀新血與具有國際視野、世界觀的人才加入，與聯電一同邁向下一個里程碑。」

陳進雙指出：「聯電重視員工的多樣性、公平性、包容性和歸屬感，是一間能塑造能學習成長、發揮潛能、並共享營運成果的幸福企業。我們今年預計招募2,000位人才，且特別於徵才現場成立海外暨僑外專區，提供中英日文諮詢服務，除了理工、資工科系相關背景的同學外，也特別歡迎具跨領域專業的新鮮人加入聯電。」

聯電2022年大學校園徵才以「我們預見 只為讓你遇見」為主題，期許畢業生能藉由校園徵才的現場，幫助學生了解產業趨勢及發展，找到理想職務踏入職場、追求人生夢想。台大校長管中閔、兩位副校長陳銘憲及羅清華、學生職涯生涯發展中心執行長劉春梅以及邀請來自各界的企業嘉賓，皆出席徵才博覽會開幕式給予求職者支持。

聯電 徵才活動 台大

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