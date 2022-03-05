鴻海2月營收為歷年同期新高 俄烏戰爭目前影響有限

鴻海農曆年忙翻天，部分廠區仍積極加班，這也讓鴻海2月營收繳出4550億元的亮眼成績，為歷年同期新高；展望今年第一季，鴻海預期，今年第一季表現可望與去年持平，惟須密切觀察地緣政治情勢變化、疫情、通膨及整體供應鏈情況，至於俄烏戰爭是否帶來影響，鴻海科技集團

董事長劉揚偉則說，目前影響不大。

鴻海今（5）日公布2月營收4550億元，月增2.08%、年增13.22%，為歷年同期新高； 1-2月份營收總計為9008億元，與去年同期相比略減0.15%，為歷年同期次高。

早在農曆年關前，劉揚偉就在2022線上嘉年華活動中表示，「我們第一季的季節性表現可能比過去幾年都來得好，所以在幾個重要的廠區，有可能只能有兩天的春節假期，這是過去未曾見過的榮景。」而農曆廠區積極加班的結果也反映在2月營收表現上，交出淡季不淡走勢。

分析鴻海2月營收表現，受惠於2月整體供應鏈情況較佳，且需求維持穩定，消費智能產品有顯著成長；而雲端網路產品方面，雖然美系CSP（雲端服務商）強勁成長，但品牌伺服器受季節性影響，而使得該產品線呈現月減走勢。

綜觀鴻海前二月份累計營收表現，四大產品線中，雲端網路、元件及其他等兩大產品線，均有顯著成長，電腦終端產品線持平，消費智能產品線因為2020 年下半年新產品推出時間遞延，導致去年同期基期墊高，使得該產品線今年累計營收略微衰退。

今年第一季全球國際情勢充滿變化，尤其俄羅斯、烏克蘭開打之後，帶來許多影響因素，智慧型手機大廠蘋果、三星紛紛表態，蘋果宣布暫停在俄羅斯的銷售業務，蘋果在俄羅斯的網路商店中，已標明所有蘋果產品「無法在該國購買或交貨」，三星隨後也表態指出，考量當前地緣政治發展情勢，已暫停向俄羅斯發貨。

對於俄烏戰爭是否對鴻海集團帶來影響，劉揚偉日前表示，「我想，一定會有影響，但現在影響看起來不顯著，我們有些客戶也已經宣布不要出貨到那邊去。但有些原物料，例如Cable（電纜線）線束，這個都還要持續密切注意未來發展。」