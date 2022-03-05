鴻海2月營收4,550億元、年增13.22% 歷年同期新高
鴻海（2317）今（5）日公布2月營收為4,550億元，月增2.08%，年增13.22%，為歷年同期新高，符合或略優於公司預期。
針對2月營收與元月相比，鴻海表示，受惠於需求強勁及鴻海全球佈局優勢，美系CSP有強勁成長。本月整體供應鏈情況較佳，且需求維持穩定，「消費智能產品類別」有顯著成長。年對年方面，2022年2月營收，與去年同期相比，年增13.22%。四大產品類別年對年皆有雙位數成長。
受惠於需求強勁及鴻海全球佈局優勢，再加上鴻海供應鏈管理優勢，可以穩固較多零組件。「雲端網路產品類別」與去年同期相比有強勁成長。本月供應鏈情況較佳，且需求維持穩定，「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」年對年表現有顯著成長。
累積前2月營收為9,008億，與去年同期相比略減0.15%，為歷年同期次高。受惠於需求強勁及鴻海全球佈局優勢，再加上鴻海供應鏈管理優勢，可以穩固較多零組件，「雲端網路產品類別」有顯著成長。
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