鴻海徵才挑戰百萬年薪 還可抽iPad、Switch

鴻海科技集團（2317）2022年校園徵才正式啟動！首站於台灣大學舉行。今年徵才除了圍繞在集團既有「3＋3」發展策略，包括電動車、數位健康、機器人領域優秀人才，更新增元宇宙、軟體應用相關職缺。

為鼓勵職場新鮮人加入鴻海！集團鼓勵新進同仁挑戰百萬年薪，並祭出一系列員工福利，提供創下全台先例的「0到6歲公司養」育兒福利津貼，竭誠歡迎加入鴻海這個世界舞台，一同創造價值、實現夢想。

鑑於國內新冠肺炎疫情雖有趨緩但仍起伏不定，今年鴻海採取實體、線上徵才並行模式，無論到校徵現場或在鴻海科技集團Line官方帳號所提供之QR Code掃碼投遞履歷，並完成相關資料填寫，皆可參與抽獎，最大獎為iPad、Switch，讓應徵者輕鬆投遞履歷即可參加抽獎。

鴻海近年來在電動車、半導體產業佈局迅速，相關人才需求熱切。今年徵才除了鎖定既有「3＋3」發展策略之新興產業和技術人才，包括電動車、機器人、數位健康產業與人工智慧、半導體、新世代通訊技術領域，今年還新增元宇宙、軟體應用相關職缺；此外，數據分析、物聯網、雲運算、邊緣運算、自動化等領域，也是集團長期重點徵才對象。

作為全球元宇宙產業最大受益者，鴻海以平台化思維廣泛佈局元宇宙產業，今年集團除了持續硬體端人才佈局，更同步瞄準軟體應用的專業人才，深化元宇宙產業的軟硬體垂直整合的設計、製造能力，打造集團元宇宙生態系。

去年鴻海科技日（HHTD21），集團宣佈進駐新北市寶高智慧產業園區，成立軟體研發與半導體設計中心，著重在自動駕駛、智能網關、智慧座艙等領域軟硬體設計開發，預計招募1,500名以上的軟體應用人才。

身為全台幸福企業之一，鴻海在員工健康與福利方面有一系列完整規劃，首先是優渥的薪資待遇，新進大學畢業生起薪4.5萬元以上，碩士畢業生起薪5.2萬元以上，博士畢業生起薪6萬元以上，鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。此外，集團也對加入公司的優秀人才，提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁，獲得相對應的報酬。

員工生活健康方面，全球各主要廠區內皆設有健康生活館，由專業教練及物理治療師提供運動諮詢及建議，更斥資打造食安實驗室，為同仁的食安嚴格把關。集團透過廠區健康互聯網，輔以各項健康篩檢、醫療諮詢與保健方案，全方位照護同仁的身心健康。

針對員工眷屬方面，集團不僅透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，鴻海更於2020年1月宣布，鴻海法人旗下員工將加碼0到3歲的育兒津貼擴大到6歲（含未滿7歲），每月可領1.5萬元，加上產前交通補助，最高每胎總計補助約130.5萬元，兩年來共發出約新台幣3億元以上，照顧逾千名鴻海寶寶。

除了員工、眷屬照護之外，鴻海辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計劃，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。